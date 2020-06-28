Кінь: породи та цікаві факти

Коні – чотириногі тварини, які виділяються своєю стрункістю та мають відмінно розвинену мускулатуру. Колись вони були головним видом транспорту для людей. Вони також виконували багато робіт для людей протягом багатьох років.

Коні в основному їдять сіно та трави. Вони також люблять бобові, як горох і квасоля, яблука і навіть моркву. Іноді їх годують зернами, такими як кукурудза або овес.

З тих пір, як людина приручила коня, у природі справді диких коней, які не вимерли, майже не залишилось. Проте відомо про коней Пржевальського, які залишилися єдиним видом дикого коня, що існує на волі. В Україні коней Пржевальського розводять у заповіднику Асканія-Нова. Також існує дика популяція в Чорнобильській зоні відчуження. А більше про популяцію тварин ви можете дізнатися завдяки онлайн уроку за 7 клас з біології на тему "Поняття про популяцію".

Породи коней

Існує понад 300 різних порід коней. Породи коней залежать від розміру, кольору та навичок. Існує три основні типи порід коней: гаряча кров – це швидкі коні, розведені для скачок. Холодну кров, як правило, розводять для сили та важкої роботи. Тепла кров є комбінацією двох інших типів і часто використовується для змагань з їзди на конях.

За призначенням коні поділяються на верхові, упряжні, в’ючні, рисисті, скакові. За зонально-кліматичною ознакою на лісові, гірські, степові. За методом розведення на заводські, табунні, культурно-табунні.

Назви коней

Залежно від того, якої статі кінь та скільки йому років, тварини мають різні назви:

Лоша – кінь віком менше року.

Лошак – молодий кінь у віці від одного до двох.

Кольт – кінь-самець віком менше чотирьох років.

Філлі – самка віком менше чотирьох років.

Жеребець – самець коня старше чотирьох років.

Мерин – кастрований самець коня.

Кобила – самка коня старше чотирьох.

Масті коней

Залежно від кольору коні мають різні назви. Наведемо приклади найбільш популярних:

Буланий – має пісочний колір тіла, але чорну гриву, хвіст та гомілки.

Каштан – червонуватого кольору, без чорного.

Гнідий – має чорні кінцівки і темно-руде тіло.

Вороний – повністю чорний.

Паломіно – має світло-золотистий колір.

Пінто – різнокольоровий кінь з плямами червоного, коричневого, білого та/або чорного кольорів.

Кінь солової масті – повністю білий.

Вороний кінь Kolobok.ua

Поні

Поні – просто маленький кінь. Існують певні породи коней, які є маленькими, і їх, як правило, називають поні. Їхня висота не перевищує 150 см. Максимальна тривалість життя – 45-50 років.

Раніше поні використовувались як тяглові тварини у шахтах та копальнях, їх розводили задля дитячого кінного спорту, як домашніх улюбленців або задля виступів у цирку.

Цікаві факти про коней: