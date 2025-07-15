Конкурсный балл, аспирантура онлайн и новые специальности. МОН сообщило о кардинальных изменениях во вступительной кампании–2025

Министерство образования и науки Украины сообщило об изменениях во вступительной кампании 2025 года. Так, абитуриенты должны указывать приоритет не только для заявлений на бюджет, но и на контракт. Соискатели образования могут подать два заявления на одну специальность в том же вузе.

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Первое – на бюджет (предписание, что это заявление подано на конкурс "и за средства физических или юридических лиц" сработает уже после работы алгоритма и обезопасит поступающего от потери любой возможности поступления). Второе – на контракт. На официальной странице МОН в Facebook указано, что такое условие пригодится для абитуриентов, которые хотят учиться в определенном вузе. Ведь, даже если они не получают бюджетное место, то смогут претендовать на гранты, при условии соответствия критериям.

Образовательное ведомство подчеркнуло, что в этом году претендовать на государственную поддержку можно только раз. Поэтому, если поступающий был рекомендован на бюджет, но отказался от этого места, то он не сможет получить грант. МОН рекомендует внимательно выставлять приоритеты для каждого заявления.

"Более приоритетное заявление на контракт в одном университете, чем на бюджет в другом, позволит получить грант, чтобы учиться в самом желанном ЗВО", – говорится в сообщении.

Онлайн-поступление в аспирантуру

Впервые поступающие в аспирантуру будут подавать заявления через электронный кабинет. Для этого им нужно зарегистрировать кабинет на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Загрузить фото и заполнить данные и подать заявление онлайн.

МОН советует заблаговременно подготовить документы, сдать необходимые для специальности экзамены. Так, чтобы получить допуск к прохождению вступительных испытаний в заведении, надо сдать ЕВВ минимум на 100 баллов, а также иметь не менее 150 баллов за каждый блок ЕВЭ.

Изменения в поступлении в магистратуру

Возросло количество специальностей, где требуется сдача единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Также добавлены новые предметы – языкознание и история искусств. По некоторым специальностям поступление в магистратуру будет происходить по результатам единого государственного квалификационного экзамена, а не через ЕПВИ.

Поступающие должны проверить, какие именно экзамены необходимо сдавать для их специальности ине ориентироваться на прошлогодние данные. Также они могут ознакомиться с перечнем специальностей и экзаменов в Приложении 8 к Порядку приема и уточнять требования на сайтах университетов.

Новый перечень специальностей

В 2025 году вступил в силу обновленный перечень отраслей знаний и специальностей, предусматривающий изменение названий и кодов некоторых специальностей. МОН рекомендует проверять новые названия и коды на странице "Поступление-2025" на ЕГЭБО.

Конкурсный балл по разным формулам

Конкурсный балл в 2025 году считается по-разному, в зависимости от года сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Образовательное ведомство рекомендует пользоваться официальным калькулятором конкурсного балла на сайте ЕГЭБО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названы 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест.

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