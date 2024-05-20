Конспект от руки помогает школьникам лучше учиться и запоминать материал: результаты исследования

Написание конспекта от руки помогает детям лучше учиться, запоминать материал и укреплять связи мозга. Об этом свидетельствуют результаты исследования норвежского университета науки и технологий.

Исследователи отметили, что те ученики, которые печатали текст на гаджетах, испытывали трудности в различении букв. В то же время написание от руки больше стимулирует мозг, чем просто нажатие клавиш, сообщает Тalker.

"Мы показываем, что при письме от руки схемы подключения мозга намного сложнее, чем при печатании на клавиатуре", – сказала одна из исследовательниц.

Учеными были проанализированы 36 учеников учебного заведения, к которым было подключено 256 датчиков на голове, для измерения электрической активности в их мозге.

Результаты показали, что связь между разными участками мозга увеличивалась, когда участники писали от руки, а не когда печатали. Кроме того, при написании больше задействуются органы чувств.

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Исследователи подчеркнули, что письмо полезно для обучения. Однако они заметили, что в учебных заведениях все чаще ученики конспектируют с помощью гаджетов. В то же время пользоваться компьютерами можно, например, при написании эссе или рефератов.

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