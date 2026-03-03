Консультант по образованию назвала редкие направления, которые в Украине можно изучать на высоком уровне: мир давно их ценит

Консультантка по образованию Марьяна Калабухова назвала редкие направления в образовании, которые в Украине можно изучать на высоком уровне. По ее словам, о них мало говорят, но на самом деле они ценятся во всем мире.

В своей заметке в социальной сети Facebook эксперт выделила 6 основных и тезисно их описала. В ее перечень попали физика, биофизика, инженерная подготовка, агротехнологические направления, производственные и технологические науки, а также машиностроение.

По ее мнению, Украина является одной из немногих стран, где есть возможность получить базовое фундаментальное образование по сложным наукоемким дисциплинам, а не их упрощенную или сугубо прикладную версию.

Физика и энергетика

По словам эксперта, сюда относятся ядерная инженерия, физика ядерных реакторов, теоретическая физика, физика твердого тела, радиофизика, квантовая электроника. Это крайне редкая специализация, но она есть в Украине, и глобальная востребованность специалистов очень высока.

Биофизика и науки о Земле

Она отмечает, что эти направления особенно актуальны в контексте глобальных вызовов: климатические изменения; устойчивое развитие; биомедицина и биотехнологии; мониторинг природных рисков.

Космическая и инженерная подготовка

Сюда относятся космическая инженерия, инженерная физика, авиационная инженерия, приборостроение. Инженеры с сильной физической и системной базой высоко ценятся в: aerospace-компаниях; космических стартапах и агентствах; высокотехнологичном приборостроении; робототехнике и автоматизации.

Агротехнологические направления

По словам автора статьи, современный агросектор является одним из самых динамичных технологических рынков в мире. Особенно ценятся специалисты, которые сочетают: инженерное мышление; понимание физических процессов; работу с данными и автоматизированными системами.

Производственные и технологические науки

Сюда стоит отнести химические технологии, биотехнологии, фармацевтические технологии, материаловедение, технологии производства. Это одни из самых стабильных и наиболее интернациональных направлений.

Машиностроение и инженерные системы

Эксперт уверена, что эти направления являются критически важными в глобальном контексте для развития промышленности, энергетики, транспорта, aerospace и высокотехнологичного производства. Они охватывают проектирование, расчет и изготовление сложных технических систем, где ключевую роль играют механика, материаловедение, термодинамика и инженерные расчеты.

