Копіткий или кропіткий? Что означают эти слова и как правильно на украинском языке

Украинский язык имеет множество слов, которые употребляют не часто, а кто-то и вообще никогда их не слышал. Однако пополнять словарный запас никогда не поздно и узнавать новое – всегда интересно.

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В этом материале OBOZ.UA читайте о том, что означают слова "копіткий" и "кропіткий". А также о том, как правильно их говорить на украинском.

По словам языковеда Александра Авраменко, эти слова являются синонимами, и означают то, что требует много внимания и времени. Обычно, их употребляют, когда говорят о работе: "копітка робота" или "кропітка робота".

Также можно сказать клопітливий(от слова клопіт) или ретельний.

На сайте kulturamovy пишут, что эти слова не найдены в самом полном украинском дореволюционном словаре "Словарь украинского языка" под ред. Б. Гринченко, так что это дает основания, что в украинском языке эти прилагательные появились уже в XX веке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что означает слово "брунатний", ведь многие украинцы считают, что его практически никто не использует в жизни.

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