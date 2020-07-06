Коралловый риф: виды и интересные факты

Коралловый риф – один из основных морских биомов. Хотя это сравнительно небольшой биом, однако около 25% морских видов обитают в коралловых рифах. Также они защищают береговую линию от эрозии.

На первый взгляд можно подумать, что коралловые рифы состоят из горных пород, но на самом деле это живые организмы. Эти организмы – это крошечные животные, которые называются полипами. Полипы живут на внешней стороне рифа. По мере отмирания полипов они становятся твердыми, а поверх них вырастают новые полипы, что приводит к росту рифа.

Описание

Полипам нужно есть, чтобы остаться в живых. Они поедают планктонов, а также водоросли. Водоросли получают свою пищу от солнца с помощью фотосинтеза. Поэтому коралловые рифы образуются близко к поверхности воды и в прозрачной воде нормальной солености температурой не ниже +20 °C, где солнце может питать водоросли.

Значительная часть мировых коралловых рифов находится в Юго-Восточной Азии и вблизи Австралии. Наибольший коралловый риф – Большой Барьерный риф, расположенный у Квинсленда, Австралия. Большой Барьерный риф простирается на 2300 км с юга на север. А больше о нем и о других интересных местах нашей планеты читайте в учебнике по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Виды коралловых рифов

Существует три основных типа коралловых рифов:

Береговые. Растут близко к береговой линии. Чаще всего они прикреплены к берегу.

Барьерные. Отделены от берега, растут за несколько км от него.

Атоллы. Это кольцо кораллов, окружающий лагуну воды. Они образуются как береговые рифы вокруг вулканического острова. По мере роста кораллов остров погружается в океан и остается просто кольцо коралла. Некоторые атоллы настолько велики, что на них живут люди. Примером этого является Мальдивы.

Атолл letsgotour

Биоразнообразия кораллового рифа

Все виды животных живут вокруг кораллового рифа. Сюда входит много различных типов кораллов, таких как звездный коралл, мозговой, кактусовый и пальчиковый.

Здесь живут одни из самых странных и интересных существ в мире. Многие животные прикрепляются к рифу: губки, морские звезды, анемоны, гребешки, улитки и моллюски. Также вокруг много рыбы, которая плавает: каракатицы, акулы, крылатки и угри. Насчитывается 1500 видов рыб и 400 видов кораллов, которые живут только на Большом Барьерном рифе.

Большинство растений, обитающих на коралловых рифах, – это разные виды морской травы и водоросли.

Однако коралловые рифы медленно разрушаются. Поскольку они растут с медленной скоростью, то распадаются быстрее, чем их можно отремонтировать. Значительная часть вреда наносится людьми, прежде всего из-за загрязнения и чрезмерной рыбалки. Даже туристы могут повредить рифы, стоя на них, касаясь их или натыкаясь на них своими лодками.

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Интересные факты о коралловом рифе:

Коралловые рифы растут очень медленно. Большие рифы растут со скоростью от 1 до 2 см в год. По подсчетам, на формирование некоторых из крупнейших рифов понадобилось 30 миллионов лет.

Некоторые животные в коралловом рифе имеют симбиотические отношения. Это означает, что они помогают друг другу выжить. Рыба-клоун и анемон является одним из примеров.

Различные виды кораллов перерастают в различные формы. Некоторые выглядят как грибы, деревья, цветы и даже мозги.

Большой Барьерный риф настолько велик, что его видно из космоса.

Некоторые коралловые рифы стали белыми, поскольку они теряют водоросли, когда вода становится слишком соленой или теплой.

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