Кораловий риф: види та цікаві факти

Кораловий риф – один з основних морських біомів. Хоча це порівняно невеликий біом, проте близько 25% морських видів мешкають у коралових рифах. Також вони захищають берегову лінію від ерозії.

На перший погляд ви можете подумати, що коралові рифи складаються з гірських порід, але насправді це живі організми. Ці організми – це крихітні тваринки, які називаються поліпами. Поліпи живуть на зовнішній стороні рифу. По мірі відмирання поліпів вони стають твердими, а поверх них виростають нові поліпи, що призводить до зростання рифу.

Опис

Поліпам потрібно їсти, щоб залишитися в живих. Вони поїдають планктонів, а також водорості. Водорості отримують свою їжу від сонця за допомогою фотосинтезу. Тому коралові рифи утворюються близько до поверхні води та у прозорій воді нормальної солоності температурою не нижче +20 °C, де сонце може живити водорості.

Значна частина світових коралових рифів знаходиться в Південно-Східній Азії та поблизу Австралії. Найбільший кораловий риф – Великий Бар'єрний риф, розташований біля Квінсленду, Австралія. Великий Бар'єрний риф простягається на 2300 км з півдня на північ. А більше про нього та про інші цікаві місця нашої планети читайте в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Види коралових рифів

Існує три основні типи коралових рифів:

Берегові. Ростуть близько до берегової лінії. Найчастіше вони прикріплені до берега.

Бар'єрні. Відокремлені від берега, ростуть за декілька км від нього.

Атоли. Це кільце коралів, що оточує лагуну води. Вони утворюються як берегові рифи навколо вулканічного острова. У міру зростання коралів острів занурюється в океан і залишається просто кільце коралу. Деякі атоли настільки великі, що на них живуть люди. Прикладом цього є Мальдіви.

Атол letsgotour

Біорізноманіття коралового рифу

Всі види тварин живуть навколо коралового рифу. Сюди входить багато різних типів коралів, таких як зірковий корал, мозковий, кактусовий і пальчиковий.

Тут живуть одні з найдивніших і найцікавіших істот у світі. Багато тварин прикріплюються до рифу: губки, морські зірки, анемони, гребінці, равлики та молюски. Також навколо є багато риби, яка плаває: каракатиці, акули, крилатки та вугри. Налічується 1500 видів риб і 400 видів коралів, які живуть тільки на Великому Бар'єрному рифі.

Більшість рослин, що мешкають на коралових рифах, – це різні види морської трави та водорості.

Проте коралові рифи повільно руйнуються. Оскільки вони ростуть з повільною швидкістю, то розпадаються швидше, ніж їх можна відремонтувати. Значна частина шкоди завдається людьми, насамперед через забруднення та надмірну риболовлю. Навіть туристи можуть пошкодити рифи, стоячи на них, торкаючись їх або натикаючись на них своїми човнами.

Кораловий риф КліматІнфо

Цікаві факти про кораловий риф:

Коралові рифи ростуть дуже повільно. Великі рифи ростуть зі швидкістю від 1 до 2 см на рік. За підрахунками, на формування деяких з найбільших рифів знадобилося 30 мільйонів років.

Деякі тварини в кораловому рифі мають симбіотичні стосунки. Це означає, що вони допомагають один одному вижити. Риба-клоун і анемон є одним із прикладів цього.

Різні види коралів переростають у різні форми. Деякі виглядають як гриби, дерева, квіти і навіть мізки.

Великий Бар'єрний риф настільки великий, що його видно з космосу.

Деякі коралові рифи стали білими, оскільки вони втрачають водорості, коли вода стає занадто солоною або теплою.

Потрібно виконати завдання в зошиті для практичних робіт? Свої знання ви можете перевірити завдяки ГДЗ з географії за 6 клас В.М. Бойка, зошит для практичних робіт.