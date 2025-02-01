'Королева математики'. Что известно о докторе Анджеле Табири, которая открывает для женщин Ганы мир чисел и головоломок

35-летний математик из Ганы Анджела Табири стала первой африканкой, которая победила в конкурсе Big Internet Math Off. "Королева математики", как называют ее в университете, занимается решением головоломок и математических задач, а также открывает мир математики другим африканским женщинам, которых традиционно отговаривают от изучения этого предмета.

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Об этом пишет ВВС. Страсть Табири – квантовая, или некоммутативная, алгебра, которую она исследует в ганском филиале Африканского института математических наук (African Institute for Mathematical Sciences Ghana).

Также педагог является академическим менеджером программы "Девушки в математических науках". Это схема наставничества и поддержки для девочек старшей и средней школы в Гане.

Программа была создана университетом в 2020 году, чтобы обеспечить наличие потока молодых девушек, которые будут лидировать в исследованиях и инновациях в области математических наук – как в академической среде, так и в промышленности.

Табири говорит, что количество девочек и мальчиков, изучающих математику в старших классах, примерно одинаково, но на университетском уровне резко снижается. По ее словам, это связано с тем, что ученицы думают, что если они изучают математику, то единственная работа, которую они могут делать, – это преподавать. Это то, что доктор Табири пытается изменить.

В 2015 году доктор Табири получила стипендию на получение степени доктора философии в Университете Глазго в Шотландии. Это была тяжелая работа, говорит она, и именно там она пережила судьбоносный момент.

Она посмотрела "Скрытые фигуры", фильм о чернокожих американских женщинах-математиках, которые работали в американском космическом агентстве НАСА в 1950-х годах, в эпоху сегрегации в США.

"Было потрясающе видеть историю этих чернокожих женщин, рассказанную на такой глобальной сцене", — вспоминает она. "У меня было много мурашек, когда я смотрела его".

Сейчас педагог пытается через свою некоммерческую организацию FemAfricMaths поддержать других африканских девочек и женщин из менее привилегированного окружения, чтобы они следовали своим математическим мечтам.

Вместе с другими волонтерами она дает уроки самым молодым старшеклассникам лично и онлайн, а также публикует в социальных сетях интервью с известными женщинами-математиками со всего мира.

Кроме того, доктор Табири также очень увлечена потенциалом квантовой науки и технологий, для которых математика имеет решающее значение. Она планирует организовать "квантовое роуд-шоу" в качестве первого шага к знакомству школьников с квантовой наукой в ​​гораздо более раннем возрасте, чем она сама.

"Мы хотим, чтобы молодые люди начали развивать интерес и развивать все соответствующие навыки во время обучения в начальной школе", — говорит она.

Работая с ЮНЕСКО, доктор Табири также проведет недельный "Квантовый хакатон" в июле в Aims-Ghana для примерно 40 аспирантов из разных африканских стран.

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