Ученики лучшей учительницы Украины-2024 раскрыли ее главный секрет

Школьники-первоклассники из Ивано-Франковска рассказали, в чем секрет учительницы Леси Павлюк, которая вошла в топ-50 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize 2024, а также стала победительницей премии Global Teacher Prize Ukraine 2024. Она является классным руководителем в первом классе в лицее №7 Ивано-Франковска.

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В репортаже DW дети рассказали, почему любят свою учительницу. Сама же педагог отмечает, что самым главным в своей работе считает искренность и честность с учениками.

"Самое главное для меня – быть с детьми честной и искренней. Создать в классе атмосферу, где есть доверие – это самое важное. Тогда дети открываются, идут навстречу и тогда удается построить хорошие, доверительные отношения и как следствие выстроить хороший учебный процесс", – отметила Павлюк.

Дети в ее классе, среди которых много переселенцев, рассказали, почему им нравится учиться вместе с Лесей Павлюк:

Ангелина, 1 класс: "Мне нравится учительница, потому что она очень хорошая и она учит нас читать и писать".

Игнат, 1 класс: "У нее хорошая одежда и она очень добрая".

Елизавета, 1 класс: "Она всегда улыбается".

Кирилл: "Больше всего я люблю, когда наша учительница преподает математику и еще что-то. Мне очень нравится".

Девятиклассница Юлия и Ангелина: "Она живет своей работой, ей действительно это нравится".

Педагог свое признание на международном уровне называет возможностью рассказать миру о работе украинских учителей, особенно на фоне образовательных потерь, вызванных войной.

"Несмотря на условия, в которых мы есть, мы продолжаем обучать детей, продолжаем реформировать школу, формировать школу местом безопасности, спокойствия и доверия для детей. И мы вкладываемся в наше будущее", – отметила она.

Ранее Леся Павлюк рассказала, что разделила момент победы со своими учениками. Во время объявления учительница проводила урок. Педагог отметила, что школьники очень радовались ее победе. Мировое признание праздновали всем классом.

Как сообщал OBOZ.UA, Леся Павлюк уже 12 лет активно внедряет в обучение школьников инновационные методики. Педагог первая в Ивано-Франковске начала работу с инклюзивным классом. Кроме знаний, педагог пытается оказывать ученикам еще и эмоциональную поддержку и создавать безопасную среду.

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