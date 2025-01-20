Учительница из Ивано-Франковска Леся Павлюк рассказала о моменте объявления ее одной из 50 лучших педагогов планеты: ученики прыгали от счастья

Учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк, которая вошла в топ-50 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize 2024, а также стала победительницей премии Global Teacher Prize Ukraine 2024, рассказала, что разделила момент победы со своими учениками. Во время объявления учительница проводила урок.

Видео дня

В эфире "Сніданок з 1+1" Павлюк отметила, что школьники очень радовались ее победе. Мировое признание праздновали всем классом.

"В моменте объявления я была на уроках со своими учениками и эту информацию мы узнавали вместе. Дети ужасно радовались, я тоже радовалась и прыгала. Родители поздравляли", – сказала она.

Леся Павлюк уже дважды попадала в топ-50 лучших педагогов Украины. В 2016 году она стала первой учительницей в своей школе, у которой был инклюзивный класс. Также она работает с детьми-переселенцами и верит в то, что каждому ребенку нужно дать шанс проявить себя.

Педагог рассказала, что считает ключевым в работе учителя.

"Самое главное в профессии учителя – чувствовать себя на своем месте, любить детей, любить свою профессию и отдаваться ей", – отметила Павлюк.

На странице глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24 также поздравили Павлюк и подчеркнули, что Украина гордится учителями, которые даже в условиях полномасштабной войны дают детям необходимые знания и навыки.

Как сообщал OBOZ.UA, Леся Павлюк рассказала, что мотивирует своих школьников честностью. Она откровенно говорит, зачем изучать тот или иной предмет и как правильно использовать знания в жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!