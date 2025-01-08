Лучшая учительница Украины-2024 раскрыла свой секрет мотивации школьников

Украинская учительница начальных классов из Ивано-Франковской области Леся Павлюк, которая стала победительницей премии Global Teacher Prize Ukraine 2024, рассказала, что мотивирует своих школьников честностью. Она откровенно говорит, зачем изучать тот или иной предмет, и как правильно использовать знания в жизни.

Видео дня

В интервью "Новой украинской школе" Павлюк отметила, что во время работы над каким-то проектом он не ограничивается только уроком. Далее следует практическая работа, чтобы дети поняли, для чего он нужен.

"Например, когда-то мы делали проект "Мир игры", где дети, объединенные в группы, создавали игры. Но они не просто делали это для еще одного урока. Затем ученики могли использовать эти игры во время перерывов и играть друг с другом, поэтому были чрезвычайно заинтересованы в воплощении этого проекта", – рассказала педагог.

Когда дети видят, что их старания перерастают во что-то большее, и они приложили к этому свои усилия, это и есть наилучшая мотивация, считает Павлюк.

При изучении стихов или песен учительница предлагает детям не просто заучить текст, а, например, создать из пластилина героев произведения или снять мультфильм. Так сделали во время изучения песни "Ходить гарбуз по городу" и "Лісової пісні" Леси Украинки.

Также Павлюк отметила, что перед уроком часто задает детям вопросы, на которые они не знают ответа. Так у школьников возникает интерес к теме.

"Вот недавно на уроке украинского языка в 1 классе перед изучением апострофа я дала задание детям записать слово "мяч". Все варианты пробовали, правильного так и не было. После чего мы проработали тему урока, и теперь дети хорошо знают, как читать и писать слова с апострофом", – сказала педагог.

По ее убеждению, дети должны чувствовать потребность в том, что они делают или изучают. Так пробуждается их подлинный, а не искусственный интерес.

Учительница также ввела в классе собственную денежную единицу – "нушики". Дети зарабатывают их за работу на уроках, дружеские отношения, здоровое питание, организацию рабочего места и поддержание порядка, выполнение дополнительных задач.

"Один раз в течение недели в нашем классе открывается магазин, где дети имеют возможность обменять "нушики" на желаемый предмет (мы его называем товаром). Кстати, поставщиками товаров являются сами дети: они приносят свои изделия или другие вещи, которые будут интересны одноклассникам. Так формирую у детей финансовую грамотность", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, финалистка Global Teacher Prize Ukraine-2020 Наталья Зима рассказала, что преподавание химии в школах нуждается в изменениях, а педагогам следует не просто заинтересовать учеников, но и выходить за пределы программы и учебника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!