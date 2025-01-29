Позволяет приносить на уроки мягкие игрушки, а дети называют ее мамой: как работает лучшая учительница Украины Леся Павлюк

Учительница начальных классов Леся Павлюк, которая победила в премии Global Teacher Prize Ukraine 2024, уже 12 лет активно внедряет в обучение школьников инновационные методики. Педагог первая в Ивано-Франковске начала работу с инклюзивным классом. Кроме знаний, работница образования пытается оказывать ученикам еще и эмоциональную поддержку и создавать безопасную среду.

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Школьники, видя свою учительницу, бегут ее обнять и делятся, какую игрушку сегодня принесли в класс. Павлюк в интервью "Єдині новини" отметила, что детям важно иметь возможность обнимать свои мягкие игрушки, ведь таким образом у них нормализуется эмоциональное состояние. Педагог делится, что благодаря поиску подхода к каждому ребенку ей удается установить доверие с учениками.

"Я позволяю детям приносить мягкие игрушки, ведь вижу, как важно им обнять свои же мягкие игрушки и, таким образом, мы пытаемся нормализовать эмоциональное состояние детей. Для меня очень важно доверие между мной и детьми", – говорит Павлюк.

Она добавляет, что дети в начальной школе еще маленькие, поэтому некоторые из них могут называть учительницу своей мамой.

"И я понимаю, что это маленькие дети. Даже иногда бывает, что они меня своей мамой называют. К разным детям должен быть разный подход. И я пытаюсь эту тропинку выстроить к каждому. С кем уже удалось, с кем еще в процессе", – делится педагог.

Как известно, Леся Павлюк вошла в топ-50 лучших педагогов мира Global Teacher Prize 2024 года. Уже на этой неделе выберут 10 лучших учителей, а 13 февраля в Дубае объявят победителя, который получит приз – миллион долларов на мечту в образовательной сфере.

Во время оглашения номинантов на Global Teacher Prize 2024 учительница как раз проводила урок. Так что момент победы педагог разделила со своими учениками.

Леся Павлюк уже дважды попадала в топ-50 лучших учителей Украины. В 2016 году она стала первой в своей школе, у которой был инклюзивный класс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая учительница Украины-2024 раскрыла свой секрет мотивации школьников.

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