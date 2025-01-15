Учительница из Ивано-Франковска Леся Павлюк вошла в топ-50 лучших педагогов мира Global Teacher Prize 2024

Учительница начальных классов Леся Павлюк из Ивано-Франковска вошла в топ-50 лучших педагогов мира. Школьная преподавательница делает значительный вклад в образование украинских детей, помогая ученикам, которые вынужденно переехали из своих домов в другие регионы и тем, кто имеет значительные потери в учебе.

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О результатах премии сообщили на официальном сайте Global Teacher Prize. Педагог также разработала "Буквик" – курс для изучения украинского алфавита, основанный на мнемотехнике.

Инновационные методы обучения Павлюк направлены на воспитание креативности, эмоционального благополучия и практических навыков. Она включает обучающие кинезиологические упражнения и мнемотехнику для улучшения когнитивного развития и памяти у учеников с особыми потребностями.

Инклюзивный подход педагога помог особым школьникам легко интегрироваться в обычное образование. Так, одна из ее инклюзивных учениц перешла на стандартную программу и добилась успехов в обучении.

Также лучшая учительница Украины активно участвует в образовательной реформе, обучая коллег инновационным методикам. Она сообщает на конференциях, семинарах и вебинарах, мотивируя педагогов и делясь с ними собственным опытом.

В борьбе с изменением климата Павлюк интегрирует устойчивые практики в свою программу. Ее ученики учатся беречь ресурсы, ценить природу из-за таких мероприятий, как экскурсии в экологические заповедники. Эти уроки подчеркивают важность заботы об окружающей среде.

"Работа Леси получила широкое признание, принесла ей Global Teacher Prize Ukraine 2024 и награду "Выбор украинцев". Ее видение образования преодолевает границы, стремясь поделиться с миром устойчивостью и адаптивностью Украины. Желая открыть собственную школу и продолжать вдохновлять студентов и преподавателей, Леся Павлюк является примером трансформационной силы преподавания в формировании светлого будущего", – отметили на сайте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая учительница Украины-2024 раскрыла свой секрет мотивации школьников.

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