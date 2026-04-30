'Котик в космосе'. Украинцев возмутила учительница, которая пристыдила ученицу 7 класса за рисунок

В соцсетях разгорелось обсуждение из-за инцидента в неназванной украинской школе, где учительница рисования резко раскритиковала работу ученицы 7 класса. Речь идет о рисунке с котиком в космосе, который преподавательница назвала позором.

Историю рассказала пользовательница Threads под ником @manager_oasis_obuhivka. Она опубликовала детский рисунок с рыжим котом в скафандре, который летает между звезд. "Как вы считаете, должна ли учительница рисования в обычной школе говорить ребенку, что его рисунок – "позор"? Это что, художественная школа? Я сомневаюсь, что та учительница и такое нарисует..." – написала она.

В комментарии к посту пришла Вера Сывороткина – украинская художница, которая выступает в Cirque du Soleil и создает зрелищные номера, рисуя песком. Она посоветовала не обращать внимания на злые слова и даже посоветовала поставить грубую преподавательницу на место, вспомнив собственный досадный опыт. "Я училась в Херсоне в училище Культуры на художника. Моя учительница живописи всегда унижала меня и говорила что я бездарь. Но я уже 9 лет рисую песком в цирке Дю Солей", – написала она.

Некоторые комментаторы жаловались на злую и бессмысленную критику со стороны своих преподавателей рисования. Кому-то снизили оценку за нарисованные серым, а не коричневым стволы деревьев, кого-то назвали бездарью несмотря на выигранную олимпиаду по изобразительному искусству.

Также к дискуссии присоединилась преподавательница по рисованию, ученица которой сделала аппликацию на такую же тему. Она похвасталась, что девочка выиграла за нее 1 место на конкурсе. "Ваш котик супер, а учитель должен похвалить лишний раз, что ребенок хоть что-то делает, потому что теперь большинство и того не делают", – добавила она.

