"Котон", "бавовна" или "хлопок"? В чем разница между этими словами и как сказать по-украински правильно

Эту ткань любят все, ведь она мягкая, очень приятная на ощупь и не вызывает раздражения даже очень чувствительной кожи. Но как правильно называть ее на украинском языке — "котон", "бавовна" или "хлопок"?

OBOZ.UA попытался разобраться, что к чему. Конечно, все три слова означают одно и то же, но не все из них стоит употреблять даже в разговорной речи.

Бавовна

Это единственное нормативное украинское слово для обозначения растения и волокна, которое из него получают. Оно через несколько промежуточных звеньев пришло к нам из немецкого языка – образовалось от существительного baumwolle. Его история очень забавная. Производное слово разлагается на два корня baum – "дерево" и wolle – "шерсть" и образовалось в те времена, когда европейцы представляли, что хлопок растет на деревьях, хотя на самом деле хлопчатник – невысокий кустарник. Тем не менее, мы до сих пор используем термин, означающий "шерсть дерева". Что поделаешь, так уж устроен язык.

Прилагательное, образованное от существительного "бавовна" – это "бавовняний". У него есть два варианта ударения: бавОвняный и бавовнЯный. Выбирайте, какой вам больше нравится.

Котон

Это относительно недавнее заимствование, но уже из английского языка. Который, в свою очередь, взял это слово из арабского, где существительное qutn (قُطْن) обозначает именно то растение, в коробочках которого созревают нежные белые волокна. Его выращивали на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и именно оттуда хлопок попал в средневековую Европу вместе с соответствующим словом. В украинском языке "котон" не является словарной нормой, но активно употребляется в сфере моды, маркетинга и текстильной промышленности.

Кстати, несмотря на то, что существительного "котон" в словарях нет, прилагательное, образованное от него, найти можно. И это не "котоновий", а, как ни странно, "котонний".

Хлопок

Что же касается слова "хлопок", то это прямое калькирование русского аналога. В украинский язык оно проникло в результате десятилетий советского русификации. К сожалению, это слово до сих пор активно используется в быту, на рынках, в некоторых описаниях товаров. Но с точки зрения литературной нормы — это русизм, которого следует избегать.

Кстати, называть хлопковоую ткань и изделия из нее х/б – это тоже калька с русского языка. Эта аббревиатура образовалась от сложного и не очень понятного слова "хлопчатобумажный". Именно так россияне называют соответствующий материал. История этого термина довольно извилиста. Русское слово "бумага" (то есть наш "папір") происходит от латинского bombacium – именно так латиняне называли, не поверите, хлопок, из которого и изготавливали материал для письма. То есть х/б – это еще и в некоторой степени тавтология. Вот и думайте, стоит ли употреблять такой странный термин. Или лучше все же перейти на исконное "бавовняний".

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