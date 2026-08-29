Не «кукушка» и «грач»: как правильно сказать на украинском языке
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Названия птиц мы слышим еще с детства, поэтому некоторые языковые ошибки настолько привычны, что их легко не заметить. "Кукушка", "грач", "воробей" или "снегирь" иногда проскальзывают в повседневной речи, хотя в украинском языке есть свои точные и благозвучные названия этих пернатых.
OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть знакомых птиц на украинском языке. От русизмов и языковых калек стоит отказаться.
Одна из самых распространенных ошибок – называть "зозулю" "кукушкой". На украинском языке нормативное название этой птицы — зозуля.
Точно так же вместо русского "грач" следует говорить "грак". Можно встретить и название "гайворон", хотя в современной речи самым привычным соответствием является именно "грак".
Вот ещё несколько названий, которые стоит запомнить:
- не снєгірь, а снігур;
- не щегол, а щиглик;
- не воробей, а горобець;
- не ласточка, а ластівка;
- не аїст, а лелека;
- не скворец, а шпак;
- не попугай, а папуга;
- не утка, а качка;
- не павлин, а павич;
- не індюк, а індик.
С гусями есть небольшой нюанс: гусак — это именно самец, а самку называют гуска. Поэтому слово следует подбирать в зависимости от того, о какой птице идет речь.
Украинский язык особенно богат народными названиями аиста. Помимо самого распространенного слова "лелека", в разных регионах можно услышать "бусол", "чорногуз" и другие местные варианты.
Такое разнообразие связано с тем, что аист издавна занимал особое место в украинской культуре. Его ассоциировали с домом, семьей и благополучием, поэтому и названий для этой птицы в народной речи сохранилось немало.
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