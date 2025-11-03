'Котра година?' Репетитор по украинскому языку поделилась лайфхаком, как быстро выполнить задание о времени на НМТ

На Национальном мультипредметном тесте (НМТ) по украинскому языку часто встречается вопрос, где надо выбрать грамматически правильный ответ на вопрос "Который час?". Репетитор Оксана Николаевна поделилась лайфхаком, как быстро выполнить это задание.

По ее словам, важно обращать внимание на присутствие предлогов "за", "по", "до", "на" – именно они указывают на то, что этот ответ правильный. Об этом она рассказывает в своем видео в социальной сети TikTok.

"Потому что именно эти предлоги используются для обозначения минут", – объясняет педагог.

Также она обращает внимание на то, что когда спрашивают "Который час?", надо отвечать не "три години", а "третя година", то есть использовать порядковые числительные.

