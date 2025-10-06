Красит волосы в синий цвет и варит брагу на уроке: как учитель химии Юрий Пахомов стал одним из лучших в Украине

Юрий Пахомов – учитель химии в Ивано-Франковском лицее № 24, который попал в десятку лучших педагогов по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025. Мужчина учительствует с 2011 года и победил в номинации "Выбор украинцев" и получил награду – образовательное путешествие.

Педагог увлекает школьников своими уроками, а чтобы поощрить учить химию, Пахомов объясняет ее необходимость в повседневной жизни. Так, например, чтобы доказать вред спирта для организма, он варит его вместе с детьми на уроке. В то же время, учитель может закладываться с учениками и красить волосы в синий цвет. В интервью Суспільному Пахомов рассказал о своем пути в учительстве.

Муж – пятидесятый педагог среди своих родственников и предков, а его жена – пятьдесят первая. Кроме него, химию преподавала бабушка. Поэтому свои первые опыты он начал проводить еще в детстве. Он работает учителем уже 15 лет, начав свою карьеру в Коломыйском районе.

"Я со свинками ездил на работу. Это был базарный день, вторник, и чтобы попасть на первый урок, я ехал из Ивано-Франковска в Отынию, пересаживался в местную маршрутку, где люди с рынка везли поросят, а я вез тетради к детям. Поэтому я долго ходил и думал: то ли у меня в носу до сих пор так пахнет, то ли это уже от меня. Ну, жизненный опыт. Знаете, нас не остановить, когда мы хотим кого-то чему-то научить. В этом суть педагогики", – рассказал Пахомов.

Он поделился, что после завершения университета одновременно работал барменом в ночном клубе и учителем. По его мнению, педагоги немного сумасшедшие, ведь такие трудоголики. Сначала он не планировал долгий промежуток времени работать в школе, однако восемь лет назад полностью перешел в профессию.

Как выглядит кабинет химии Юрия Пахомова

На входе в кабинет химии висят плакаты с персонажами мультфильма "Рик и Морти", которые объясняют вредное влияние курения и энергетиков на организм человека. В классе также живут хомяк Персик и улитка Гадолиний. Их Пахомов принес из дома, чтобы дети отвлекались от телефонов. У животных – настольные игры и емкость для сбора пластмассовых пробок, чтобы потом передать их волонтерам. Учитель хранит на столе открытки и фото с пожеланием от учеников. Вместо указки он использует большой меч.

На уроках педагог рассказывает детям, почему нельзя выбрасывать батарейки, как рассчитать правильную порцию маринада или почему тесто растет только в тепле. Кроме того, учитель химии объясняет, как пить и не пьянеть.

"В девятом классе у нас есть классическая тема, когда мы изучаем спирты и их вредность. Я детям предлагаю найти лайфхаки, как пить и не пьянеть. И начинаю объяснять, как влияет каждый из них. Они должны понимать не просто, что это – зло, а почему. Задача химика: объяснить, как оно работает. И параллельно я им объясняю, как его добывают в промышленных пределах. Мы ставим бражку, настаиваем, есть аппарат, в дистилляции мы получаем там 5 миллилитров того спирта, и они понимают, как этот процесс получается", – делится педагог.

Сейчас он ходит с синими волосами, цвет которых изменил, чтобы поддержать ученицу. Так, учитель пообещал покрасить волосы, если девушка поступит в университет.

"Готовились к поступлению с бывшей ученицей, и она говорит: "Я ничего не знаю, ничего не умею, я тупая, и у меня ничего не получится". Отвечаю: все у вас получится, вы все сможете, я в вас верю. Она говорит: "Ну если вы в меня верите, то давайте волосы в синий цвет". Говорю: да, без проблем", – рассказал Пахомов.

После этого случая Юрий Пахомов вернул свой естественный оттенок волос, но впоследствии снова его покрасил в синий цвет. Он отмечает, что это стало определенным протестом против взглядов "ты же учитель, тебе нельзя".

Педагог был одним из немногих, кто не сопротивлялся изменениям, которые вводились с началом реформы Новая украинская школа, а наоборот поддерживал их. Пахомов – соавтор учебников по химии для седьмого и восьмого классов.

Как проходят уроки

На уроках от учителя часто можно услышать: "Верю в тебя", а на прощание: "Всех люблю". Он также классный руководитель седьмого класса. Воспитательный час педагог называет "Время вместе", где иногда может общаться с детьми час, иногда – 15 минут, или, например, только с ребятами или только с девочками.

Когда же происходит урок химии, то дети сидят в белых халатах и слушают учителя, прежде чем начать работать с реактивами. Педагог напоминает правила техники безопасности и отмечает, что вещества на вкус нельзя пробовать. Перед тем как ученики начинают работать, учитель желает им успеха и говорит, что верит в каждого. По словам Пахомова, приятнее всего слышать от детей: "Спасибо за урок", а идеальное занятие, это когда ученики получают ответ хотя бы на один вопрос, который их интересовал.

"Говорят, что ошибки врача – очень ценны. Потому что это – жизни. А ошибки учителя тоже очень весомые. Просто их видно не сразу, а позже. Я понимаю, что мы влияем на будущее. Это – одна из самых тяжелых работ в мире. Я делаю то, что мне удается, что приносит пользу. Важно, что детям нравится и "заходит", – делится Пахомов.

О Global Teacher Prize Ukraine

Юрий Пахомов вошел в десятку лучших учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025. На эту премию он подавался пять раз, а в этом году его уже номинировали. Педагог удивился, когда попал в 50 лучших и не рассчитывал попасть в первые десять. За "народного учителя" отдали голоса 2263 украинца – 22% тех, кто присоединился к опросу.

