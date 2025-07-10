Красная дорожка на фоне ''курятника'': Игорь Ликарчук раскритиковал выпускные в школах во время войны

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал выпускные в школах во время войны. В частности, он обратил внимание на красные дорожки возле учебных заведений, где привычный асфальт превращается в "Оскаровскую сцену", однако все происходит на фоне старой школы с фасадом, которую называют "курятником".

Видео дня

В заметке в Facebook Ликарчук написал, что и поражен, куда именно ведет эта дорожка – к красивой жизни и самореализации, или к воображаемому глянцевому миру. Кроме того, он провел параллель и с другими красными дорожками крови из-за полномасштабной войны.

"Уже представляю множество возмутительных, злых и даже оскорбительных комментариев к этому моему сообщению, в котором выражаю собственное мнение об увиденном. Я его назову так: Красная дорожка на фоне "курятника" – это символ нашей эпохи?" В этом году в моде красные дорожки на школьных выпускных. Привычный асфальт школьного двора превращается в "Оскаровскую сцену" – дефиле платьев, поклоны, овации. А за спиной – старая школа с фасадом, который в комментариях называют "курятником". Контраст впечатляющий", – написал Ликарчук.

Он отмечает, что не призывает отменить выпускные, однако необходимо думать об уместности проведения мероприятий в таком формате. В частности, попытаться сделать его более сдержанным и ответственным.

Экс-чиновник также указал на смыслы, которые закладываются в подобных празднованиях. Кроме того, он сказал, что не осуждает детей, однако имеет вопросы к взрослым. В частности, обратил внимание на то, что школьная жизнь сведена к внешним эффектам, школьники не умеют различать гламур и достоинство, а также потеряли ощущение границы между праздником и шоу.

"Потому что страна, которая борется за себя, должна быть особенно чувствительной к тому, что она празднует и как", – подытожил Ликарчук.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьница появилась на выпускной в гробу из-за издевательств одноклассников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!