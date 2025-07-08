Школьница появилась на выпускной в гробу из-за издевательств одноклассников: видео стало вирусным

В Великобритании 16-летняя школьница приехала на выпускной в гробу. Таким образом она хотела отомстить своим одноклассникам, которые над ней издевались.

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Об этом сообщило медиа What's the Jam. Происшествие произошло в Ист-Гринстеде, английском городе в Западном Сассексе. Выпускница Лилли-Лу была одета в черное платье. Грузовик с гробом был украшен черными простынями, скелетом и похоронными цветами. Отец девушки исполнил роль гробовщика.

Как рассказала мама выпускницы, девушка сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе. Так, женщине было плохо в начале учебного года и она чуть не умерла. Одноклассники сказали Лилли-Лу, что месте ее матери должна была быть она. Поэтому ученица решила доказать, что их слова ничего не значат.

Некоторые ученики спорили со школьницей, что она не сделает такого. Однако ее мама отметила, что одноклассники были шокированы таким поступком.

"Я считаю, что она невероятная, что пошла таким путем. Она сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе", – сказала женщина.

Видео, которое выложила мама выпускницы в TikTok набрало два миллиона просмотров.

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