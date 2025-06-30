''Лучше бы ты сдала его в приют!'' Видео, как ребенок сидит в луже, а мама стоит рядом, наделало шума в сети

Видео, где маленький мальчик сидит в луже, а его мама стоит рядом смутило сеть. На ситуацию обратила внимание женщина, которая проходила мимо. Она начала делать замечания маме ребенка и говорить о том, что лучше бы она оставила его в приюте. Видео набрало более 4 миллионов просмотров.

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Видео поделилась украинка Карина Салата в TikTok. По словам мамы мальчика, они договорились с сыном, что он "полепается" в луже пять минут, после чего они пойдут домой. Однако в это время к ним подошла посторонняя женщина и начала делать замечания.

"Вышли с Устимом полепаться в лужах, он захотел сесть в лужу, мы договорились, что полепается 5 мин и идем домой, не проходит и 3-х минут, как подходит "бабулька" и говорит: "Лежишь, да? Анука вставай потому что мокрый весь". Я говорю: "Ничего, посушим все".Она начала говорить мне, что с меня "все смеются", "люди на балконах смотрят и смеются, подними ребенка", "что ты за мать такая" и т.д.", – рассказала мама мальчика.

Она также поделилась, что другие прохожие стали на ее защиту.

"После фразы: "лучше бы сдала в детдом" меня просто вынесло", – отметила Салата.

Украинцы в комментариях поддержали женщину.

"Самое интересное то, что в их молодости, мы дети росли как сорняк у дороги. А теперь святые стали".

"Я думал здесь будет, 1000 комментариев, в поддержку мамы, а наверное, наша молодежь еще реально совок не покинула... Я бы по этой ситуации наверное статью написать мог, потому что и у самого трое и за рубежом увидел, как к этому относятся. Маме полная поддержка".

"Главное в этой ситуации, мама ребеночка вежливо отвечает, а этот савдеп кидается как змея".

"Оно не понимает" больше про бабульку подходит"

Детский психолог Дарья Саливанова в комментарии Сніданок з 1+1 рассказала, что ничего плохого в таком опыте нет и это наоборот помогает исследовать мир.

"Это супер, если родители могут позволять ребенку пробовать плескаться по этим лужам, исследовать как это, когда ты по ним ходишь, когда ты в них играешь. Мы можем заботиться конечно о здоровье, о безопасности, но я не вижу никаких проблем в том, чтобы позволять ребенку приобретать такой опыт. Потому что это обычно связано с весельем, с какими-то приятными переживаниями", – отметила эксперт.

Прокомментировала ситуацию и врач-педиатр Анастасия Шелевицкая. Она отметила, что если придерживаться определенных правил, то ничего опасного в исследовании луж нет.

"Если мы уже позволяем ребенку, а я бы советовала бы все же позволять, то мы выбираем какие-то более безопасные места. То есть не у дороги, например, не у свалок, не в тех местах, где мы знаем, что там всегда какое-то скопление грязи. Например, лучше – это выбирать какие-то места после свежего дождя, когда дождик только выпал. Ну и конечно здесь мы обращаем внимание, что после этих игр, чтобы действительно ребенок этими грязными руками не прям ел сразу, мы пришли домой переоделись, помыли ручки и все будет абсолютно замечательно", – рассказала врач.

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