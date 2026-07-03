'Кричали, что отменят тест': дочери лидера группы 'Тік' Виктора Бронюка стало плохо на НМТ, он назвал экзамен 'издевательством'

Дочери фронтмена группы "Тік" Виктора Бронюка, Еве, стало плохо во время сдачи национального мультипредметного теста ( НМТ). Девушка перенервничала во время экзамена и начала плохо себя чувствовать.

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Об этом певец рассказал в комментарии проекту "Утро в большом городе". По словам артиста, учителя не поддержали выпускницу, а наоборот пригрозили, что аннулируют результаты НМТ. В то же время , несмотря на ситуацию, артист сказал, что его дочь хорошо сдала экзамен.

"Хорошо сдала. Сдала, и хорошо! Баллы, в принципе, это не главное. То волнение, те эмоции, которые были, – это вообще ужас. В этом году, я считаю, что это своего рода, наверное, издевательство, потому что в тех условиях… Она переволновалась, ей стало плохо. Вместо поддержки в этот момент куча преподавателей кричат, что аннулируют тест. Бедному ребенку плохо, ее тащат обратно к компьютеру", – рассказал Бронюк.

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По его словам, дочь еще не выбрала университет для поступления, однако у нее есть варианты на выбор. Сам артист пообещал рассказать, в какой вуз поступит Ева, и заверил, что это будет точно в Украине.

"Она сама не знает, измучилась. Мы перебрали столько вузов, точно будет в Украине. Сейчас мы рассматриваем несколько вузов. Определимся, потом я поделюсь", – сказал артист.

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