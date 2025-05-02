Крики родителей могут изменить мозг ребенка: что показало исследование

Крики родителей меняют мозг детей, повышают риск психических расстройств и трудности в поддержании дружеских отношений. Кроме того, словесное насилие со стороны взрослых может лишить ребят возможности получать удовольствие.

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Дети, на которых кричат, могут начать неправильно интерпретировать нейтральные шутки, взгляды или выражения лица, воспринимая их как угрозу. Психологи отмечают, что все это может привести к отказу от социальных контактов, передает The Guardian.

"В детстве мы верим тому, что нам говорят, глубоко вплетая слова взрослых в наше понимание себя и мира вокруг нас. Когда эти слова враждебны, унизительны или позорны, они могут иметь последствия на всю жизнь", – говорят эксперты.

Они отмечают, что как отрицательные, так и положительные послания детям формируют то, кем они становятся во взрослой жизни.

"Критические слова, которые взрослые слышат в детстве, лежат в основе значительной части их позднейшей тревоги, боли и страданий, даже если они десятилетиями пытались доказать, что эти слова ошибочны", – отмечают специалисты.

Сканирование детского мозга с помощью магнитно-резонансной томографии показало, что "длительное влияние насилия, включая словесное, приводит к значительным биологическим изменениям в структуре и функциях мозга". Поэтому мозг начинает воспринимать мир как опасное место.

Словесное насилие над детьми от рождения до подросткового возраста является одной из самых распространенных форм жесткого обращения с ребятами.

Согласно исследованию 2023 года, двое из пяти детей (41%) в Великобритании время от времени или регулярно испытывают словесных оскорблений.

Эксперты в США и Великобритании ранее заявляли, что словесное насилие может быть таким же вредным, как физическое или сексуальное насилие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о важной вещи, которую следует сделать родителям, когда они кричат на детей.

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