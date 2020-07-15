Круговорот воды в природе: схема

Водный круговорот – это процесс перемещения воды по всему земному шару. Он никогда не останавливается и на самом деле не имеет начала или конца.

Много воды на Земле не участвует в водном цикле. Земля хранит значительную часть воды в определенных местах. Океан – крупнейшее хранилище воды. Около 96% воды Земли сохраняется в океане. Мы не можем пить соленую воду, поэтому для людей есть пресная вода, которая хранится в озерах, ледниках, реках и подземных водохранилищах. Больше о подземных водах узнайте благодаря онлайн уроку за 6 класс по географии.

Схема круговорота воды в природе

Описание процесса круговорота начнем с воды в океане или озере. Часть воды на поверхности океана испарится через тепло от солнца. Когда она испаряется, то превращается в пар, переносится воздушными потоками и поступает в атмосферу. Впоследствии этот водяной пар попадает к другому, и вместе они превращаются в облака.

Когда облака уже слишком наполнены водой, то они сбрасывают воду на землю в форме осадков. Это может быть дождь, снег, мокрый снег или град. Когда вода попадет на землю, она может упасть сразу в океан или море, питать растения или быть снегом на вершине горы. В конце концов эта вода испарится и запустит весь цикл заново.

Круговорот воды Википедия

Преобразование воды

Существует три основных способа преобразования воды в пар.

Испарение. Это основной процесс, с помощью которого вода-жидкость переходит от земли в пар в атмосфере. Около 90% водяного пара в атмосфере попадали туда путем испарения. Испарение происходит только на поверхности воды. Оно забирает энергию в виде тепла. Горячая вода испарится легче, чем холодная.

Сублимация. Это когда вода превращается на пару со льда или снега, не побывав в жидком состоянии. Чтобы возникла сублимация, нужно лед или снег держать в очень холодных условиях, но чтобы был ветер и светило солнце.

Транспирация. Это когда растения выделяют воду на свои листья, которая затем испаряется. Растения выделяют много воды по мере роста. Примерно 10% водяного пара в атмосфере образуется за счет транспирации.

Вода в атмосфере

Мы видим воду в атмосфере в виде облаков. Даже в ясном небе есть небольшое количество воды. Однако облака образуются там, где вода начала конденсироваться. Конденсация – это процесс преобразования водяного пара в жидкую воду. Конденсация – главный шаг при круговороте воды.

Атмосфера помогает передвигать воду по всему миру. Она берет воду, что испаряется из океана, и перемещает ее над сушей, где образуются облака, чтобы поливать растения дождем.

Осадки

Осадки – это когда вода падает из атмосферы обратно на сушу. Как только достаточно воды наберется в облаке, капли воды образуются и упадут на землю. В зависимости от температуры и погоды это может быть дождь, снег, мокрый снег или даже град.