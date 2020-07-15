Кругообіг води в природі: схема

Водний кругообіг – це процес переміщення води по всій земній кулі. Він ніколи не зупиняється і насправді не має початку чи кінця.

Багато води наЗемлі не бере участі у водному циклі. Земля зберігає значну частину води в певних місцях. Океан – найбільше сховище води. Близько 96% води Землі зберігається в океані. Ми не можемо пити солону воду, тому для людей є прісна вода, яка зберігається в озерах, льодовиках, річках і підземних водосховищах. Більше про підземні води дізнайтеся завдяки онлайн уроку за 6 клас з географії.

Схема кругообігу води в природі

Опис процесу колообігу почнемо з води в океані чи озері. Частина води на поверхні океану випарується через тепло від сонця. Коли вона випаровується, то перетворюється на пару, переноситься повітряними потоками і надходить в атмосферу. Згодом ця водяна пара потрапляє до іншої, і разом вони перетворюються на хмари.

Коли хмари вже занадто наповнені водою, то вони скидають воду на землю в формі опадів. Це може бути дощ, сніг, мокрий сніг або град. Коли вода потрапить на землю, вона може впасти одразу в океан чи море, живити рослини або бути снігом на вершині гори. Врешті-решт ця вода випарується і запустить весь цикл заново.

Кругообіг води Вікіпедія

Перетворення води

Існує три основні способи перетворення води на пару.

Випаровування. Це основний процес, за допомогою якого вода-рідина переходить від землі до пари в атмосфері. Близько 90% водяної пари в атмосфері потрапляли туди шляхом випаровування. Випаровування відбувається лише на поверхні води. Воно забирає енергію у вигляді тепла. Гаряча вода випарується легше, ніж холодна.

Сублімація. Це коли вода перетворюється на пару з льоду чи снігу, не побувавши в рідкому стані. Щоб виникла сублімація, потрібно лід або сніг тримати в дуже холодних умовах, але щоб був вітер і світило сонце.

Транспірація. Це коли рослини виділяють воду на своє листя, яка потім випаровується. Рослини виділяють багато води в міру зростання. Приблизно 10% водяної пари в атмосфері утворюється за рахунок транспірації.

Вода в атмосфері

Ми бачимо воду в атмосфері у вигляді хмар. Навіть в ясному небі є невелика кількість води. Проте хмари утворюються там, де вода почала конденсуватися. Конденсація – це процес перетворення водяної пари в рідку воду. Конденсація – головний крок під час кругообігу води.

Атмосфера допомагає пересувати воду по всьому світу. Вона бере воду, що випаровується з океану, і переміщує її над сушею, де утворюються хмари, щоб поливати рослини дощем.

Опади

Опади – це коли вода падає з атмосфери назад на сушу. Як тільки достатньо води набереться в хмарі, краплі води утворяться і впадуть на землю. Залежно від температури та погоди це може бути дощ, сніг, мокрий сніг або навіть град.