'Круты 1918', 'Цена правды' и другие. 5 фильмов, которые помогут подготовиться к НМТ по истории Украины

История Украины переживала разные времена, и сегодня об этом снято немало фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть. Репетитор по истории Украины по имени Янина, которая готовит учеников к сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) по этому предмету, назвала 5 фильмов, которые помогут понять контекст и представить исторические события.

Свой список топ-5 она опубликовала в видео на своей странице в социальной сети TikTok. А в комментариях пользователи дополнили еще несколькими не менее интересными и важными украинскими фильмами и сериалами.

"Крути 1918"

Фильм рассказывает о событиях Украинской революции и поможет лучше понять битву под Крутами в январе 1918 года.

"Ціна правди"

В этом фильме сюжет развивается с позиции британского журналиста, который рассказывает о репрессиях СССР. В частности, там хорошо показан период 30-х годов – репрессии, голодомор и другие события.

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

В фильме рассказывается о жизни украинского публициста и государственного деятеля Симона Васильевича Петлюры. В частности он будет интересен для тех, кто изучает Украинскую революцию.

"Щедрик"

В этом фильме рассказывается о жизни трех семей разных национальностей – украинцы, поляки и евреи, которые в годы Второй мировой войны подверглись репрессиям и притеснениям и от советского режима, и от нацистского.

"Заборонений"

В этом фильме рассказывается о жизни украинского поэта-шестидесятника Василия Семеновича Стуса. Фильм для тех, кто хочет лучше представить атмосферу "застоя", понять, кто такие украинские диссиденты, как они действовали, каким преследованиям подвергались.

Кроме того, в комментариях пользователи еще посоветовали обратить внимание на такие фильмы и сериалы, как "Вогнем і мечем", "І будуть люди", "Сага", "Століття Якова", "Чужа молитва. Хайтарма", "Будинок "Слово"", "Гетьман" у 2 частинах, "БожеВільні", "Залізна сотня", "Нескорений", "Золотий вересень", "Чорний ворон", "Жива", "Гіркі жнива", "Поводир".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница назвала 10 спорных заданий на НМТ по истории Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!