Ксения Семенова назвала топ-10 самых популярных специальностей в КАИ: почему это дает повод для оптимизма

Ректор Киевского авиационного университета (КАИ) Ксения Семенова назвала 10 специальностей, которые стали самыми популярными в первый день подачи заявлений. Так, в тройку лидеров вошли Авиационный транспорт, Менеджмент и Кибербезопасность.

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Об этом Семенова написала в посте в Facebook. Она также подчеркнула, что самый высокий конкурсный балл был у абитуриентов на Прикладной механике и Биотехнологиях.

В топ-10 также вошли:

Авиационная и ракетокосмическая техника

Инженерия программного обеспечения

Психология

Компьютерные науки

Автомобильный транспорт

Автоматизация

Строительство и гражданская инженерия

Вхождение биотехнологий в число самых популярных специальностей в КАИ – важный показатель трансформации украинского образования и экономики, ведь эта специальность находится на стыке нескольких критически важных отраслей. Например, разработка новых лекарств, бактериальных и вирусных препаратов, создание средств быстрого заживления, регенеративных материалов, биосенсоров для передовой, очистки почв и воды, биоутилизация последствий боевых действий и экологических катастроф и т. д.

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Кроме того, это свидетельствует о том, что абитуриенты реагируют на глобальные и внутренние тенденции, ведь мир движется в сторону биотехнологий – одной из самых динамичных отраслей наряду с искусственным интеллектом. Спрос на специалистов, умеющих работать с синтетической биологией, генетикой, ферментационными процессами и биоматериалами, стремительно растет.

В то же время популярность биотехнологий свидетельствует о спросе на междисциплинарность: применение искусственного интеллекта, системного анализа и моделирования для решения биологических и медицинских задач (биоинформатика, разработка биомедицинского оборудования и т. д.).

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