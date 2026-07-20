Ксения Семенова назвала топ-10 самых популярных специальностей в КАИ: почему это дает повод для оптимизма
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Ректор Киевского авиационного университета (КАИ) Ксения Семенова назвала 10 специальностей, которые стали самыми популярными в первый день подачи заявлений. Так, в тройку лидеров вошли Авиационный транспорт, Менеджмент и Кибербезопасность.
Об этом Семенова написала в посте в Facebook. Она также подчеркнула, что самый высокий конкурсный балл был у абитуриентов на Прикладной механике и Биотехнологиях.
В топ-10 также вошли:
Вхождение биотехнологий в число самых популярных специальностей в КАИ – важный показатель трансформации украинского образования и экономики, ведь эта специальность находится на стыке нескольких критически важных отраслей. Например, разработка новых лекарств, бактериальных и вирусных препаратов, создание средств быстрого заживления, регенеративных материалов, биосенсоров для передовой, очистки почв и воды, биоутилизация последствий боевых действий и экологических катастроф и т. д.
Кроме того, это свидетельствует о том, что абитуриенты реагируют на глобальные и внутренние тенденции, ведь мир движется в сторону биотехнологий – одной из самых динамичных отраслей наряду с искусственным интеллектом. Спрос на специалистов, умеющих работать с синтетической биологией, генетикой, ферментационными процессами и биоматериалами, стремительно растет.
В то же время популярность биотехнологий свидетельствует о спросе на междисциплинарность: применение искусственного интеллекта, системного анализа и моделирования для решения биологических и медицинских задач (биоинформатика, разработка биомедицинского оборудования и т. д.).
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