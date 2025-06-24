''Кто должен делать ремонт?'' В сети возникла дискуссия из-за фото учителя в школе во время отпуска

Украинский учитель Александр Попеску поделился фотографиями, как проходит его отпуск после завершения учебного года. В частности, педагог отметил, что почти все школьные преподаватели становятся "работниками ремонтных бригад".

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В заметке в Тhreads Попеску показал, что красит пол в классе. Некоторые пользователи соцсети были удивлены такой занятости педагога, ведь это не его должностные обязанности. В то же время другие указали на то, что нужно было привлекать родителей.

"Говорят, что учителям хорошо в том отпуске. Но только избранные знают, что после окончания учебного года почти все учителя государственных школ становятся работниками ремонтных бригад", – написал Попеску.

"Как это сам? А в группе прописать: "Уважаемые родители!"

"У нас родители сбрасываются и в вынимают подрядчика. Ни один учитель такое не делает (разве за деньги, как шабашку)".

"Мой отец, когда работал в школе учителем физвоспитания, то красил спортзал".

"Учителя видимо сделают такой ремонт даром, а нанимать бригаду – надо кучу денег заплатить ... А зачем, если есть бесплатная рабочая сила".

"А почему не кладут линолеум в школах? Почему красят еще и в такие цвета? Просто из любопытства, может кто в курсе. У нас в школе красят уборщицы. За деньги родителей конечно".

"Да, учитель красит, а техперсонал сидит и гоняет кофе, но все зависит от руководства, которое позволяет унижать учителя".

"Зачем вы это делаете? Я пришла в школу работать в 90-х, и отказалась это делать еще тогда. Для этого есть техперсонал. Красить, мыть окна".

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