''Предупреждайте об увольнении в последний день''. Украинская учительница обратилась к коллегам и открыла ''ящик Пандоры''

Украинская учительница химии с никнеймом pro_himiyu рассказала, как она сообщила руководству школы о том, что она увольняется. По словам педагога, она решила на собственном опыте узнать, что произойдет, если сообщить о своем решении заранее.

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В заметке в TikTok школьная преподавательница отметила, что предупредила администрацию за три месяца, чтобы на нее не рассчитывали, зато уже получила "трепание нервов". Именно поэтому педагог советует говорить об этом в последний день накануне написания заявления. В комментариях к сообщению коллеги учительницы поделились своим опытом увольнения с работы.

"Самую большую ошибку, которую я сделала, когда увольнялась, это то, что я предупредила заранее. За три месяца. Чтобы на меня не составляли планы, на меня не рассчитывали. С моей стороны, мне так казалось, это было честно и благородно. Но за это я уже получила много раз невероятное трепание своих нервов. За эту честность и благородство. Поэтому, когда будете увольняться, делайте это в последний день", – поделилась педагог.

Пользователи соцсети поделились собственным опытом и согласились с учительницей. А некоторые указали, что педагогу просто не повезло с администрацией.

"Когда-то моей коллеге говорили: идти в декрет среди учебного года не педагогично".

"Когда не вовремя сдашь бумажку, пугают увольнением и говорят, что на мое место очередь 3 км. Я увольнялась среди учебного года. "Как так можно?! Это так некрасиво! Где мы так быстро среди учебного года найдем человека на ваше место?!" Я сказала, что любого из той очереди в 3 км".

"По собственному опыту знаю "честно и благородно'' вылазит боком. Держитесь."

"Вам просто не повезло. Нормальная администрация всегда идет навстречу людям. Когда увольняются мои работники, я всегда говорю, давайте сделаем так, чтобы после увольнения, мы с радостью здоровались друг с другом на улице".

"Спасибо. Я так и спланировала. Прошла медкомиссию, занесла сертификаты курсов повышения квалификации... Сейчас в отпуске, а в голове уже – написанное заявление, о котором узнают только после".

"Это зависит от руководства. И все-таки стоит отгулять отпуск, август, потому что это еще ваши деньги за прошлый год и написать заявление 30 августа. Молча. Не ведитесь на то, что как так. Это их проблемы. Как-то будет".

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