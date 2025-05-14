Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

Наставница учителей Анастасия Дерлеменко обратила внимание, что некоторые украинцы считают, что в школах нужно преподавать финансовую грамотность и сексуальное образования. Однако, эксперт отметила, что делать это некому.

Видео дня

В частности, в заметке в Тhreads она отметила, что могут учителя, зарплата которых составляет 8–10 тысяч гривен, знать о финансах. Или как педагоги, которые стыдят учеников за прически или одежду рассказывать о сексуальном воспитании.

"Люди: почему в школе не преподают финансовую грамотность и сексуальное образование, а у меня вопрос: кто это будет преподавать? Люди, у которых зп 8-10 тысяч и кредитный лимит с просроченным льготным периодом? Или люди, которые до сих пор шеймят учеников за прически и одежду?", – пишет Дерлеменко.

Украинцы присоединились к обсуждению и некоторые из них согласились с таким мнением.

"Сексуальное образование и финансовая грамотность в школе идея шикарная, но вопрос: кто это будет преподавать? Потому что я сама работаю в школе и прекрасно знаю, что для половины коллег слово "секс" и т. д. – табу. Одна из коллег недавно изъяла презерватив у старшеклассника из сумки и рассказывала об этом как о достижении. Фин.грамотность тоже есть, но дети прогуливают уроки. Аргументируют это тем, что та учительница своим внешним видом показывает, что ничему их не научит".

"Моей семье было абсолютно безразлично, эта тема не поднималась никогда, меня даже о месячных никто не предупредил, поэтому если бы это объясняли хотя бы в школе, было бы неплохо".

"Мы в школу приглашаем подросткового врача-гинеколога, чтобы проводил для старшеклассников уроки на темы, которые не может рассказать учитель так как следует. Что касается финансовой грамотности, частично, как уже писали выше, это есть в программе Гражданского образования для 10 классов. Но преподавать это отдельно и на государственном уровне было бы действительно полезно".

"Полового образования не будет еще долго. У нас не обучают педагогов такого направления".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу два новых предмета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!