Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

Наставница учителей Анастасия Дерлеменко обратила внимание, что некоторые украинцы считают, что в школах нужно преподавать финансовую грамотность и сексуальное образования. Однако, эксперт отметила, что делать это некому.

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В частности, в заметке в Тhreads она отметила, что могут учителя, зарплата которых составляет 8–10 тысяч гривен, знать о финансах. Или как педагоги, которые стыдят учеников за прически или одежду рассказывать о сексуальном воспитании.

"Люди: почему в школе не преподают финансовую грамотность и сексуальное образование, а у меня вопрос: кто это будет преподавать? Люди, у которых зп 8-10 тысяч и кредитный лимит с просроченным льготным периодом? Или люди, которые до сих пор шеймят учеников за прически и одежду?", –  пишет Дерлеменко.

Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

Украинцы присоединились к обсуждению и некоторые из них согласились с таким мнением.

"Сексуальное образование и финансовая грамотность в школе идея шикарная, но вопрос: кто это будет преподавать? Потому что я сама работаю в школе и прекрасно знаю, что для половины коллег слово "секс" и т. д. – табу. Одна из коллег недавно изъяла презерватив у старшеклассника из сумки и рассказывала об этом как о достижении. Фин.грамотность тоже есть, но дети прогуливают уроки. Аргументируют это тем, что та учительница своим внешним видом показывает, что ничему их не научит".

Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

"Моей семье было абсолютно безразлично, эта тема не поднималась никогда, меня даже о месячных никто не предупредил, поэтому если бы это объясняли хотя бы в школе, было бы неплохо".

Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

"Мы в школу приглашаем подросткового врача-гинеколога, чтобы проводил для старшеклассников уроки на темы, которые не может рассказать учитель так как следует. Что касается финансовой грамотности, частично, как уже писали выше, это есть в программе Гражданского образования для 10 классов. Но преподавать это отдельно и на государственном уровне было бы действительно полезно".

"Полового образования не будет еще долго. У нас не обучают педагогов такого направления".

Кто это будет преподавать? В сети возникла дискуссия из-за финансовой грамотности и сексуального образования в школах

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