'Кто это?' Один из лучших учителей Украины удивил реакцией подростков на концерт Макса Коржа в Бухаресте

Победитель премии Global Teacher Prize 2023 года – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков удивился реакции подростков на концерт белорусско-российского певца Макса Коржа, прошедший в Бухаресте (Румыния). Педагог хотел поговорить с детьми о выступлении, спросить их мнения и восприятие этого факта, однако большинство школьников даже не знали кто это.

Об этом Пройдаков рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что другая часть подростков знает о таком музыканте, однако никто не слушает его творчество.

"Хотел сегодня поговорить с учениками 9 и 10 класса о концерте Макса Коржа в Бухаресте. Спросить об их мыслях и восприятии этого факта. Реакция большинства: "А кто это такой?". Другая часть аудитории знает о таком музыканте, но точно никто прицельно не слушает творчества исполнителя. Это Киев. Май 2026 года. Подростки 13-15 лет", – написал педагог.

Напомним, после концерта артиста в Бухаресте в сети возникла волна возмущения и споры вокруг позиции певца. В частности, из-за того, что на выступлении запрещались украинские флаги и была озвучена просьба не скандировать "Путин х**ло". Событие, на которое массово приехали украинцы, разделило сеть на два лагеря: одни обвиняют певца в попытке "усидеть на двух стульях", другие считают, что жесткие ограничения были связаны исключительно с безопасностью из-за предыдущих инцидентов на его выступлениях.

В Threads массово распространяют видео и посты людей, из которых понятно, что перед началом концерта охрана ходила по стадиону и требовала отдать украинские флаги. Пользователи обратили внимание, что Корж публично выступал против войны (только в начале полномасштабного вторжения, сейчас – молчит), однако избегает прямой критики диктатора Владимира Путина.

В то же время часть фанатов Коржа заявила, что охрана изымала не только украинские флаги. Один из зрителей-белорусов написал, что у него также забрали флаг Беларуси. Что интересно, россиянам все же удалось пронести свой триколор и даже сфотографироваться возле сцены с ним.

Сам Макс Корж после начала полномасштабного вторжения заявлял, что выступает против войны и бомбардировки Украины. В то же время певца продолжают критиковать из-за концертов в аннексированном Крыму в 2015 году, а также из-за его заявлений об "аполитичности" и "братских народах".

