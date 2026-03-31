'Кто это создал? Чем он думал?' Учительница назвала ошибку многих музыкальных азбук: детям будет трудно читать

Учительница, которая готовит детей к школе, назвала распространенную ошибку многих музыкальных азбук. Она обратила внимание родителей на то, что на большинстве таких плакатов называется буква, а не ее звук.

По словам педагога, в будущем это повлияет на темп обучения чтению ребенка. Этой мыслью она поделилась в своем видео в социальной сети TikTok.

Учительница рассказала, что когда родители покупают такие азбуки детям, они рассчитывают на то, что ребенок быстрее запомнит алфавит. Но проблема в том, что ребенок изучает названия букв в азбуке, а это потом приведет к ухудшению умения читать.

"Для того, чтобы ребенок читал, ему не надо знать азбуку и название каждой буквы ("ем", "ка", "те", "ен"), ему надо знать звук, который эта буква обозначает ("м", "к", "т", "н")", – объясняет она.

