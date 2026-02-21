Мама школьника из Харькова поделилась нейроупражнением, которое улучшило почерк ребенка всего за месяц. Видео
Многие родители замечают, что чем старше становится ребенок, тем менее аккуратно он пишет. Но выровнять буквы, сделать почерк красивым можно благодаря специальным нейроупражнениям.
Одним из них и поделилась в социальной сети TikTok мама украинского 8-классника из Харькова. По ее словам, почерк сына изменился уже через месяц.
"Это самое простое упражнение, но оно очень действенное", – говорит автор видео с никнеймом lar______claim и объясняет, что такие занятия тренируют правильный нажим на пальцы, создавая то мышечное напряжение, которое нужно для ровного почерка.
Также она опубликовала видео, в котором показала, как ее сын писал месяц назад, и как пишет теперь.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что мама украинского школьника пожаловалась на его почерк, но ее не поддержали и посоветовали "отстать от ребенка со своей каллиграфией".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!