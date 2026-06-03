'Кто им это навязывает?' Украинка возмутилась из-за песни Shape Of My Heart для выпускного вальса, но ее поставили на место

Учительницу украинского языка Валентину Павлушенко возмутило выступление выпускников под песню британского музыканта Sting "Shape Of My Heart". Педагог удивлялась, что композиция была выпущена в 1993 году, а поколение современных школьников использует ее на выпускных.

Видео дня

Под заметкой учительницы разгорелась дискуссия. Сама педагог отмечала, что песня "Киев мой" была бы более уместной для школьников. "Вчера видела, как выпускники танцевали вальс под "Shape Of My Heart". Это песня 1993 года. Кто навязывает им эти песни? Разве так звучит их поколение? И даже "Києве мій" была бы для них ближе и понятнее?" – отметила учительница.

Однако в комментариях пользователи сети раскритиковали учительницу, отметив, что песня "Києве мій" выпущена раньше. В то же время многие говорили, что композиция, которую критиковала учительница, больше всего подходит к выпускному.

"Меня больше волнует вопрос – почему вам на это не все равно? У вас какая-то личная травма связана с этой песней?"

"Shape of my heart" – не песня их поколения, потому что это песня 1993 года, а "Києве мій" – 1962. Это прям "их поколения песня".

"Совок детектед. Так все и начиналось".

"Перед вами выпускница 2026, которая танцевала под "Shape of my heart". Все кто танцуют, выбирали песню самостоятельно, если для вас песни 90-х годов – это что-то старое, то очень вас жаль".

"Shape of My Heart" – по содержанию м

аксимально "на выпускной". Ее смыслы не настолько на поверхности, и совсем не про "картяра". Может их и не очень понимает тот, кто ее выбрал, а может и понимает. Песня о путях и целях, которые люди выбирают в жизни".

В комментариях также ответил и звездный учитель физики Руслан Цыганков, который отметил, что выпускники выбрали песню "Still loving you – Scorpions" из-за "музыкального вкуса", а не из-за возраста. По его словам дети получили удовольствие от танцев под эту композицию.

"Наши выпускники выбрали сами песню "Still loving you – Scorpions". Дело не в возрасте. А в прекрасном музыкальном вкусе. И вы бы видели, как они кайфовали", – сказал Цыганков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть захватила ностальгия из-за песни для школьного выпускного в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!