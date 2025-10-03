Кто кого победит: преподавательница объяснила, почему родители и учителя часто не могут найти общий язык

Преподаватель Украинского центра в Черногории Ирина Гондюл объяснила, почему родителям и учителям так сложно найти общий язык. По ее мнению, каждая из сторон приходит на разговор со своим багажом прошлого.

По словам педагога, родители хотят, чтобы их ребенка поняли, учителя – чтобы хоть кто-то понял их. Об этом она написала в заметке на своей странице в социальной сети Facebook.

"Бывает, что родители приходят в школу со своим детством – где их ругали или хвалили – и бессознательно ждут реванша. А учителя – со своим, с тем самым "ты отвечаешь за всех", которое звучит в голове уже годами", – говорит она.

Как объясняет госпожа Гондюл, в такие моменты легко пропустить главное – что все участники хотят не победить, а быть услышанными и почувствовать спокойствие.

"Возможно, общий язык появится тогда, когда кто-то решится снять напряжение и скажет по-человечески: "Я хочу, чтобы после этого разговора всем было легче, а не тяжелее". И тогда это будет не о прошлом, а о решении здесь и сейчас", – считает преподавательница и добавляет, что иначе все останется, как есть и дальше будет продолжаться игра под названием "кто кого победит".

