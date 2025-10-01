''Очереди желающих работать в школе что-то не видно''. Учитель призвал украинцев ''не мешать работать и учить детей''

Учитель-методист Сергей Берендеев призвал украинцев не мешать работать педагогам и учить детей. В частности, на фоне новости о повышении зарплаты педагогическим работникам, появилось много рекомендаций вроде увеличить нагрузку, прохождения большого количества сертификаций или заключения "моральной декларации".

В заметке в Facebook он отмечает, что прежде чем давать подобные советы, стоит обратить внимание на реальность. Педагог подчеркивает, что в школах нет очередей из желающих там работать, поэтому вместо ограничения учителей лучше наоборот их поддержать.

"Может, вместо того чтобы придумывать новые ограничения для учителей – просто дадим им возможность работать и учить наших детей? Поддержите учителей. Потому что без них школы опустеют, а учить детей будет некому. А тем, кто говорит: "Ну и обойдемся без них, искусственный интеллект всех заменит" искренне желаю удачи! Потому что ни один алгоритм не заменит живого учителя, который вдохновляет, поддерживает и учит думать", – написал Берендеев.

Он также обращает внимание, что за последние 20 лет количество учителей, которым до 35 лет, значительно уменьшилось. Поэтому, доплаты педагогам, которые планируют вводить в Украине, – это попытка хоть как-то удержать тех, кто еще остался в школе. Ведь молодой специалист после повышения зарплат будет иметь лишь 10-12 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине предлагают переписать модель выплаты заработной платы педагогическим работникам. Обновленный механизм должен предусматривать больший вес ставки, а не надбавок и доплат. Вопрос зарплат педагогов чрезвычайно актуален – именно этой темы касается треть обращений, которые получает образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

