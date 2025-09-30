Почти 1000 свободных мест: в Украине возникла критическая ситуация с ассистентами учителей

Украинским школам не хватает почти тысячи ассистентов учителя, прежде всего для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос на специалистов значительно превышает предложение.

Об этом сообщает Правительственный портал, ссылаясь на данные Службы занятости. Также дефицит кадров наблюдается и в других отраслях.

Больше всего незакрытых вакансий остается в таких сферах:

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — более 1,2 тыс. специалистов;

слесари-сантехники — более 900 работников;

слесари-ремонтники — более 850 специалистов;

ассистенты воспитателей в детсадах — 639 работников;

официанты — почти 600 вакансий;

операторы станков с программным управлением — более 500 специалистов;

инспекторы пенитенциарной системы — почти 500 работников;

слесари аварийно-восстановительных работ — 465 специалистов;

токари — 442 работника.

Также остаются актуальными не очень популярные специальности, в частности строителей кораблей, редакторов карт, киноведов, танцоров в ночных клубах и сборщиков денег с торговых автоматов.

