Почти 1000 свободных мест: в Украине возникла критическая ситуация с ассистентами учителей
Украинским школам не хватает почти тысячи ассистентов учителя, прежде всего для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос на специалистов значительно превышает предложение.
Об этом сообщает Правительственный портал, ссылаясь на данные Службы занятости. Также дефицит кадров наблюдается и в других отраслях.
Больше всего незакрытых вакансий остается в таких сферах:
Также остаются актуальными не очень популярные специальности, в частности строителей кораблей, редакторов карт, киноведов, танцоров в ночных клубах и сборщиков денег с торговых автоматов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН назвали самую популярную специальность в колледжах для взрослых.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!