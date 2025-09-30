В МОН назвали самую популярную специальность в колледжах для взрослых: сколько стоит и длится обучение

Самой популярной специальностью в колледжах для взрослых является сварщик. Многие украинцы, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц и ветеранов выбирают именно этот курс и быстро находят работу.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью украинскому медиа. Обучение длится от 3 до 6 месяцев, а его стоимость составит от 10 000 до 15 000 гривен.

"Одно из самых популярных для взрослых – это сварка. Она популярна по всей стране. Многие люди, в том числе из числа тоже неперемещенных лиц, ветеранов, идут на такие курсы в разных областях, а дальше достаточно быстро находят работу. Взрослый человек может учиться от 3 до 6 месяцев и стоить это может от 10 000 до 15 000 гривен", – сказал Завгородний.

Если украинцы подпадают под указанную в программе центра занятости категорию, то они могут получить ваучер на обучение и получить новую профессию бесплатно. Кроме того, по словам чиновника, сейчас бизнес часто готов также оплачивать обучение, ведь нуждается в специалистах.

"К нам бизнес часто приходит и говорит: мы готовы нанимать людей десятками, готовы полностью оплачивать их обучение, проживание", – отмечает Завгородний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одном из городов Украины первокурсники могут получить премии до 200% стоимости обучения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!