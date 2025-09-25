В одном из городов Украины первокурсники могут получить премии до 200% стоимости обучения: что для этого нужно
Первокурсники Ивано-Франковска смогут получить одноразовые премии за высокие результаты на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Размер выплат может составлять до 200% стоимости обучения в заведении высшего образования. Соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета.
Соответствующий проект обнародован на официальном сайте горсовета. Для получения премии студенты первого курса должны иметь 190 и более конкурсных баллов или 200 или более баллов по двум предметам НМТ.
Какую премию могут получить студенты
До 31 октября университеты должны подать в Департамент молодежной политики и спорта перечень студентов, которые соответствуют условиям. Среди необходимых документов – справка о стоимости обучения, копия приказа о зачислении, паспорт, идентификационный код и реквизиты счета.
Решение о назначении премий городской совет примет до 31 декабря, а выплата состоится до конца первого квартала следующего года.
