В одном из городов Украины первокурсники могут получить премии до 200% стоимости обучения: что для этого нужно

Первокурсники Ивано-Франковска смогут получить одноразовые премии за высокие результаты на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Размер выплат может составлять до 200% стоимости обучения в заведении высшего образования. Соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета.

Соответствующий проект обнародован на официальном сайте горсовета. Для получения премии студенты первого курса должны иметь 190 и более конкурсных баллов или 200 или более баллов по двум предметам НМТ.

Какую премию могут получить студенты

до 55 000 грн – стоимость одного года обучения (или меньше, если обучение дешевле) для студентов с конкурсным баллом от 190;

120% стоимости обучения – если студент набрал 200 баллов по двум предметам;

150 % – за 200 баллов по трем предметам;

200 % – за 200 баллов по четырем предметам.

До 31 октября университеты должны подать в Департамент молодежной политики и спорта перечень студентов, которые соответствуют условиям. Среди необходимых документов – справка о стоимости обучения, копия приказа о зачислении, паспорт, идентификационный код и реквизиты счета.

Решение о назначении премий городской совет примет до 31 декабря, а выплата состоится до конца первого квартала следующего года.

