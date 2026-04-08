Кто может не сдавать ЕВЭ и ЕПВИ для поступления в магистратуру 2026

Поступающие в магистратуру, которые имеют заболевания, указанные в Перечне заболеваний и патологических состояний, могут не сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ). Такие абитуриенты могут пройти собеседование по иностранному языку и профессиональным экзаменам.

Соответствующее условие поступления утверждено приказом Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения Украины. Также поступать по результатам экзаменов имеют право абитуриенты, которые для выполнения ЕВИ и ЕПВИ требуют создания других особых условий, чем указанные в Перечне особых (специальных) условий, создаваемых для лиц с особыми образовательными потребностями.

Воспользоваться также условием поступления могут также студенты, имеющие право на специальные условия поступления. К ним относятся:

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства;

участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности те из них, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы) в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины

военнослужащие;

полицейские;

спасатели;

лица рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы при поступлении на места за средства физических и/или юридических лиц в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, кроме поступления на специальности 081 "Право" и 293 "Международное право".

По собеседованию могут поступать лица, которым было отказано в регистрации на ЕВЭ и ЕПВИ из-за невозможности создания специальных условий, а также лица, которые уже имеют степень магистра.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕПВИ начинается первого июля и заканчивается 27 июля для тех, кто будет поступать на бюджет, и 17 августа для тех – кто на контракт.

Собеседования вместо ЕВЭ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ будут проводиться с 28 июля по 7 августа для поступающих на бюджет и до 20 августа – на контракт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки не добавило экзамен по биоэтике для магистрантов в перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕПВИ) в 2026 году.

