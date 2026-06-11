Кто может получить дополнительные 30 минут для выполнения НМТ

Продолжительность сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) по стандартной процедуре составляет 4 часа – за это время абитуриент должен решить четыре блока заданий: три обязательных предмета и один выборочный. Но часть участников тестирования имеют право на дополнительные 30 минут.

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Кому они предоставляются, на каких основаниях и в каком формате, рассказало издание "Освіта.ua". Право на дополнительное время предоставляется лицам с особыми образовательными потребностями. При этом они должны иметь официально подтвержденную инвалидность. Только в таком случае может быть вынесено заключение о предоставлении этого специального условия.

Итак, получить дополнительные 30 минут могут:

лица с нарушениями зрения;

лица с отдельными нарушениями опорно-двигательного аппарата, те, кто находится на этапе восстановления после травм, а также лица с заболеваниями нервной системы;

лица с психическими и поведенческими расстройствами.

Это время абитуриенту, который имеет на него право, предоставляется не сразу. Оно распределяется поровну между двумя блоками, на которые делится экзамен:

к первому двухчасовому блоку, включающему украинский язык и математику, добавляется 15 минут;

еще 15 минут предусмотрено для второго двухчасового блока, в рамках которого участники сдают историю Украины и предмет по выбору.

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Эти дополнительные минуты абитуриент, который имеет на них право, может использовать для сдачи НМТ по своему усмотрению.

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