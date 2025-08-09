Поступление в вузы-2025: на какие специальности подают заявления вчерашние школьники и как повлияли на их выбор война и искусственный интеллект

В Украине закончилась основная фаза приема документов в вузы на образовательный уровень "бакалавр". Возможны небольшие корректировки – до 18 августа вчерашние школьники, поступившие на контракт, имеют шанс перевестись на вакантные бюджетные места за счет целевых льготных государственных кредитов. До 30 августа еще могут быть зачислены некоторые контрактники. Но общей картины это уже не изменит.

О том, какие специальности выбирает сейчас украинская молодежь

Из пятнадцати вариантов нужно выбрать один

По данным ЕГЭБО ("Единая государственная электронная база по вопросам образования"), по состоянию на 1 августа, когда закончился основной срок подачи заявлений, на образовательный уровень "бакалавр" на базе полного среднего образования на дневную форму обучения подали заявления 145 421 человек.

А это, надо отметить, примерно на 6 тысяч больше соответствующего показателя 2024 года.

"Разговоры о том, что стало резко хуже, что "все дети уехали" – всего лишь разговоры. Это миф. В этом году в украинские вузы поступило больше, чем в прошлом году. Дети уезжают, год-два находятся за границей, но потом возвращаются в Украину и поступают здесь", – говорит OBOZ.UA заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.

Стоит отметить, что суммарно в этом году на поступление на бакалаврат было подано чуть более 700 тысяч заявлений. То есть в среднем один вчерашний школьник подал заявления в пять высших учебных заведений. И это не предел – максимум можно подавать параллельно 15 заявлений. Ну а потом выбирать.

"Не знаю, как пятнадцать, но у нас появился один парень, у которого было 13 приоритетов. Хотел бы я взглянуть на этого молодого человека", – с улыбкой говорит OBOZ.UA президент национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Кстати, по его словам, количество заявлений в "Могилянку" выросло на 21,3% по сравнению с прошлым годом.

Молодежь рвется в управленцы

Как рассказывает OBOZ.UA Владимир Бугров, ректор КНУ им. Тараса Шевченко, за годы полномасштабной войны приоритеты молодежи, которая поступает в вузы, не изменились.

"Как и прежде, лидируют психология, право, экономические специальности, управление. Единственное, что немного изменилось, это рейтинг учебных заведений: если в 2021 году лидировали мы и КПИ, то сейчас киевлян теснят "Львовская политехника" и ЛНУ им. Ивана Франко", – говорит Владимир Бугров.

Но в принципе в условиях войны это понятно: на Западной Украине в любом случае безопаснее.

Статистка показывает, что и в центре, и на западе, и на востоке Украины образовательные приоритеты молодежи практически одинаковые. Вот, например, первая пятерка специальностей, которые выбрала в этом году молодежь в Киеве (на бюджет поступило 44,5%):

– менеджмент;

– психология;

– маркетинг;

– экономика и международные экономические отношения;

– английская и немецкая филология.

Первая пятерка специальностей в Харькове (бюджетников – 61%):

– право;

– психология;

– менеджмент;

– компьютерные науки;

– английская и немецкая филология.

Первая пятерка специальностей во Львове (бюджетников – 44%):

– менеджмент;

– маркетинг;

– компьютерные науки;

– психология;

– право.

При этом во всех регионах в первую десятку специальностей входят программное обеспечение, кибербезопасность и защита информации, экономика, терапия и реабилитация.

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак расстраивается, что мало востребованными остаются инженерные и естественные дисциплины, которые имеют критическое значение для восстановления страны. Но это не совсем так.

"Киево-Могилянская академия – учебное заведение традиционно более гуманитарное, но в этом году у нас вырос спрос на физику, биологию, робототехнику", – говорит Сергей Квит.

Интересно, что определенные коррективы в планы будущих студентов внес искусственный интеллект. И Владимир Бугров, и Сергей Квит говорят, что само появление ИИ на выбор специальности не влияет – это всего лишь инструмент, такой же, как компьютер или интернет. Но такая специальность, как дизайн, например, в первую десятку уже не попадает.

Молодежь, видимо, что-то подозревает. Мало ли: проучился пять лет, а работы нет, и все из-за конкуренции со стороны компьютерного разума.