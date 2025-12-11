Кто написал 'Энеиду'? Учительница зарубежной литературы поиронизировала над учениками, которые списали: разгорелась дискуссия

В сети разгорелась дискуссия на тему, какой правильный ответ на вопрос "Кто написал "Энеиду?" – украинский писатель Иван Котляревский или поэт древнего Рима Публий Вергилий. Дело в том, что учительница зарубежной литературы из города Черновцы Алина Мец показала работы учеников, где все они на тестировании написали, что автор Котляревский.

В своем видео в социальной сети TikTok она рассказала, что, по ее мнению, все эти ученики списали, потому что Google выдает именно его. Однако педагог напомнила, что на ее предмете не изучают украинских писателей, а значит ответ должен быть Пу́блий Вергилий. Однако в комментариях разгорелась дискуссия, потому что даже не все те, кто уже давно окончил школу, знают правильный ответ.

Одни пишут о том, что знают только одного автора "Энеиды" и это Иван Котляревский, другие указывают на то, что вопрос был некорректным, поэтому и ответ такой. Некоторые даже сравнивают с алгеброй:

"То есть если бы у вас на алгебре спросили, что такое гипербола, и вы ответили бы, что это преувеличение, то тоже были бы технически правы?" – спрашивают в комментариях и получают в ответ, что да, если не уточнять.

Однако есть все же и те, кто защищает учительницу и объясняет, что дети пришли на урок зарубежной литературы, а значит, должны были понимать, что речь идет не об украинском писателе.

Также в комментариях откликнулась другая учительница зарубежной литературы. Она поддержала коллегу и написала, что если бы дети хоть немного слушали, что им рассказывают на уроке, то и проблем с этим вопросом у них не возникло бы.

Напомним, что Вергилий является автором оригинальной эпической поэмы "Энеида" на латинском языке, рассказывающей о странствиях троянского героя Энея. Она была написана между 29 и 19 годами до нашей эры. Тогда как Иван Котляревский в конце XVIII – начале XIX века написал переработанную украинскую версию, которая стала первым произведением новой украинской литературы.

