"Кто написал гимн Украины?" Умный не по годам школьник-патриот поразил сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Кто написал гимн Украины?' Умный не по годам школьник-патриот поразил сеть

Школьник поразил сеть своими ответами на вопросы об Украине. Так, он не только правильно указал автора текста украинского гимна, но и его композитора. Кроме того, школьник назвал государственные праздники – День Конституции и День Независимости.

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Отвечая на вопрос блогера Марии Панькив, парень также отметил, что дети должны обязательно знать гимн Украины и подобные вещи нужно популяризировать среди молодежи. Украинцы были поражены такими знаниями и взглядами школьника.

"Классный малый, умничка такой. Благоразумие не по годам, респект родителям".

"Какой хороший мальчик, родителям большое уважение за такое сознательное воспитание".

''Кто написал гимн Украины?'' Умный не по годам школьник-патриот поразил сеть

"Хорошо, когда парень осведомлен, приятно смотреть и слушать умного человека. Автор видео, находите умных, не снимайте и не показывайте тупых, потому что это стыд для Украины. Мы мудрая нация, и это нужно пропагандировать, а не показывать тупость. Спасибо ,что нашли и показали мудрого мальчика – будущее нашей Украины".

''Кто написал гимн Украины?'' Умный не по годам школьник-патриот поразил сеть

"Какой мудрый мальчик, здравомыслящий, мыслящий...просто прекрасный молодой украинец".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что шестиклассник с блестящими знаниями географии поразил сеть: мальчика ставят в пример взрослым.

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