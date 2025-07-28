''Кто написал гимн Украины?'' Умный не по годам школьник-патриот поразил сеть

Школьник поразил сеть своими ответами на вопросы об Украине. Так, он не только правильно указал автора текста украинского гимна, но и его композитора. Кроме того, школьник назвал государственные праздники – День Конституции и День Независимости.

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Отвечая на вопрос блогера Марии Панькив, парень также отметил, что дети должны обязательно знать гимн Украины и подобные вещи нужно популяризировать среди молодежи. Украинцы были поражены такими знаниями и взглядами школьника.

"Классный малый, умничка такой. Благоразумие не по годам, респект родителям".

"Какой хороший мальчик, родителям большое уважение за такое сознательное воспитание".

"Хорошо, когда парень осведомлен, приятно смотреть и слушать умного человека. Автор видео, находите умных, не снимайте и не показывайте тупых, потому что это стыд для Украины. Мы мудрая нация, и это нужно пропагандировать, а не показывать тупость. Спасибо ,что нашли и показали мудрого мальчика – будущее нашей Украины".

"Какой мудрый мальчик, здравомыслящий, мыслящий...просто прекрасный молодой украинец".

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