''Некоторым взрослым стоит поучиться'': шестиклассник с блестящим знанием географии поразил украинцев

Украинский шестиклассник поразил сеть своими знаниями по географии. В частности, парень сумел правильно ответить почти на все вопросы блогера Марии Панькив, первый из которых был о количестве областей в Украине.

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В опубликованном в Instagram видео автор цифрового контента также спросила школьника о количестве временно оккупированных областей на территории Украины и сколько из них находятся в оккупации полностью. Кроме того, парень верно ответил в каких областях находятся города Мариуполь и Энергодар. Когда же Панькив спросила, откуда он столько знает, то он поделился, что это рассказывает учительница географии на уроках.

Украинцев поразили знания парня и они отмечали, что некоторым взрослым стоит у него поучиться.

"Некоторым взрослым стоит поучиться у этого юноши".

"Очень умный ребенок. И именно их поколение это будущее Украины. Делаю вывод из своих внуков, на свой возраст очень много знают. Дай Бог, чтобы так и было".

"Это видно, что ребенок учится, а учительница учит"

"Наше будущее, уважение учителям которые его учат".

"Мальчик умнее некоторых взрослых".

"За свои 30 лет я очень много людей встречала, которые не знали где находится Энергодар (даже после полномасштабного вторжения). Мальчик молодец".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учитель назвал предмет, который имеет все шансы исчезнуть из школьной программы.

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