Кто несет ответственность за жизнь и здоровье школьников, если во время воздушной тревоги они не в укрытии

Когда дети находятся в школе, за их жизнь и здоровье отвечают педагоги. В то же время, образовательный процесс – это не только уроки, но и время пребывания школьника в учебном заведении.

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Об этом рассказывает юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Однако он отмечает, что родители самостоятельно решают, где должны находиться ученики во время воздушной тревоги.

"Учебное заведение помогает заботиться о ребенке, но не заменяет родителей даже на время пребывания ребенка в школе: "Государство оказывает родителям соискателей образования помощь в выполнении ими своих обязанностей, защищает права семьи", – объясняет эксперт.

Он добавляет, что в случае, когда ребенок без присмотра взрослых идет домой во время тревоги, ответственность за его жизнь все же лежит на учителя. Именно поэтому педагоги могут не отпускать школьников в этом случае.

Когда родители лично забирают ученика из укрытия, то учителя не могут запретить им это сделать, По словам Бондаренко, ни один нормативно-правовой акт этого не запрещает.

"Во многих учебных заведениях просят родителей подтвердить свои действия письменным заявлением. Ответственность за безопасность несовершеннолетнего в этот момент переходит от одного лица к другому. Принципиально то, что ребенок не остается без присмотра взрослых в критических обстоятельствах", – отмечает специалист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли родители во время воздушной тревоги забрать ребенка из школы или детского сада.

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