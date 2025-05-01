Кто пойдет к доске? Украинская учительница поделилась лайфхаком, от которого в восторге даже ученики

Украинская учительница начальной школы Валентина Каминская поделилась лайфхаком, с помощью которого решает, кто из детей пойдет к доске. Этот метод нравится и ученикам.

Видео дня

Чтобы выбрать из нескольких желающих одного школьника, учительница использует цветные палочки – каждый из учеников имеет свой цвет. О том, как они помогают в этом вопросе, преподаватель рассказала в видео на своей странице в Instagram.

"Каждый ребенок выбрал свой цвет, и когда все одновременно хотят отвечать у доски, я выбираю одного ученика с помощью палочек", – говорит Каминская.

Также она добавила, что этими палочками ученики еще пользуются как закладками во время чтения.

По словам учительницы, детям очень нравится такой метод. Кроме того, они любят и сами выбирать палочку из баночки, чтобы узнать, кто же из них на этот раз пойдет отвечать к доске.

Ранее OBOZ.UA писал о трех лайфхаках, как договориться со школьником делать уроки без криков, угроз и ссор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!