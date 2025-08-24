''Кто сидел на задней парте – кем вы сейчас работаете?'' Опрос Карпачева захватил сеть

Опрос эксперта по детской психологии и развитию личности Дмитрия Карпачева захватил сеть. В частности, он предложил тем украинцам, которые сидели на задней парте в школе, рассказать кем они сейчас работают.

В заметке в Іnstagram Карпачев отметил, что иногда важно не знание, а умение организовывать тех, кто знает. Украинцы в комментариях поделились своим опытом и рассказали, кем работают те, кто сидел на последней парте.

"Иногда главное – не знания, а умение организовать тех, кто знает. Потому что генералами становятся потому, что знают все, а потому что умеют брать ответственность и требовать результат", – написал Карпачев.

В то же время, украинцы вспомнили также и учителей, которые их учили и каалы, что из детей "ничего путного не вырастет".

"Сидел на последней парте. Никого ко мне не сажали – отвлекал. Учился на тройки до 9-го класса. Имею техническое и три высших образования. Последнее образование получил в 2022-м, защищая диплом в окопе по зуму на юридическом Т.Шевченко. В 22 года стал предпринимателем, в 28 лет стал владельцем строительной компании. В 2022 году пошел самостоятельно защищать страну".

"Я не сидела на задней парте, но все же мне пророчила классная руководительница место на базаре, возле родителей. В конце концов, красный диплом в медучилище, медакадемия, частный лор кабинет. Вот такой поворот и несбывшееся пророчество. Брат имел 2 дневника, не хотел учиться, сретою – судмедэксперт, а сейчас начмед, в одном из госпиталей на "0".

"Я – учитель иностранных языков в Германии. Имею 5 активных языков. Окончила педагогический университет, и еще до войны уехала".

"Всегда в гимназии сидела на последней парте и дико не понимала, как некоторые "учителя" могут шутить про последнюю парту".

"Из школы выгоняли. Работаю на себя, потому что еще со времен той школы я знала, что не хочу работать в найме. Спасибо себе, за свое видение жизни".

