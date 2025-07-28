Почему ребенок не слушается? Карпачев поделился простым тестом, который поможет понять причину плохого поведения

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев поделились тестом, который поможет понять, почему дети не слушаются. Так, он предлагает родителям вспомнить, какую из четырех эмоций они чаще всего испытывают в общении с сыновьями или дочерьми: гнев, раздражение, обиду или отчаяние.

Видео дня

В заметке в Instagram Карпачев подчеркивает, что стоит обязательно определить свои чувства. Таким образом, по словам специалиста, родители смогут действительно понять своих детей.

Раздражение

Если взрослые чаще всего испытывают раздражение, то ребенку не хватает внимания от родителей, и он делает все, чтобы его получить. Ведь для ребенка наличие внимания в виде наказания более приемлемо, чем равнодушие со стороны людей, от которых он зависит. Если ребенок раздражает родителей, Карпачев советует не ругать его, а дать свое внимание. Столько, сколько ему нужно, а не столько, сколько, по мнению взрослых, будет достаточно. Мамам и папам стоит осознать, что дать ребенку внимание в виде заботы и любви значительно проще и перспективнее чем давать внимание в виде наказания и ссор

Гнев

Если родители чаще всего испытывают гнев, то в таком случае причиной непослушания является борьба ребенка за самоутверждение против чрезмерной опеки. Смысл такого поведения — отстоять право самому решать свои дела, показать, что он личность. Неважно, что его решение порой не очень удачное, даже ошибочное. Зато оно свое. Если ребенок гневит родителей, эксперт советует не наказывать его, а наоборот поддерживать в естественном стремлении быть самостоятельной личностью. Помните, что во взрослой жизни самостоятельность значительно перспективнее, чем послушание и зависимость.

Обида

В случае обиды, ребенок считает, что родители поступили несправедливо по отношению к нему. Взрослые могут даже не догадываться, но они сделали что-то такое, что очень обидело ребят. Это может быть что угодно – резкое замечание, несправедливое наказание, более внимательное отношение к младшему ребенку и т.д. Смысл плохого поведения: "Вы сделали мне плохо – пусть и вам тоже будет плохо!" Если родители чувствуют обиду, то стоит выяснить, где они совершили несправедливость. Кроме того, взрослым стоит извиниться за это и если уместно, поговорить, как иначе ребенок мог бы реагировать в таких случаях, советует Карпачев.

Отчаяние

Если родители чаще всего испытывают отчаяние, то ребенок потерял веру в себя. Он не слушается, потому что не видит смысла. У него накопился опыт неудач, критики, давления. Зачем пытаться, если неудачник, у которого никогда ничего путного не получается? Это самая сложная ситуация, потому что она свидетельствует о разрушенной самоценности и самооценке ребенка. Исправлять плохое поведение ребенка до того, как будет восстановлено его самоценность и самооценка – это еще больше ухудшать ситуацию, уверяет эксперт. По его словам, и наказания, и ссоры будут еще больше углублять неверие ребенка в себя. В таких случаях он советует обратиться за помощью к психотерапевту.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев ответил мамам, которые жалуются на постоянно требующих внимания детей .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!