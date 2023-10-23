Кто сможет получить государственный грант на обучение в вузах Украины. Первые детали

Получить грант от государства на обучение в высших учебных заведениях (ВУЗ) смогут поступающие льготных категорий. Размер и порядок получения гранта будут определены Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщает Освіта.UA. Внедрение механизма предусмотрено законопроектом Кабмина. Кто входит в льготные категории и от чего будет зависеть размер гранта – читайте в нашем материале.

Кто может получить грант

Государство будет гарантировать право на грант на обучение в вузах лицам с инвалидностью, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам, признанным пострадавшими участниками Евромайдана и участниками боевых действий, в том числе проходящим военную службу (кроме военнослужащих срочной службы).

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В этот список также входят дети умерших участников Революции Достоинства, погибших военных, полицейских и пленных, а также признанных судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении обязанностей военной службы; лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, который погиб (пропал без вести) или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств.

Такое право также будут иметь лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, внутренне перемещенные лица, дети из многодетных семей (пять и более детей), шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, и дети шахтеров.

От чего зависит размер гранта на обучение

Предполагается, что размер гранта от государства будет меняться каждый год из-за корректировки суммы оплаты за обучение, предусмотренной договором между студентом и ВУЗ.

Однако изменения в размере гранта не могут превышать официально определенный уровень инфляции за предыдущий год.

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